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Dünya ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 4 bin 304 kişi öldü
Dünya

ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 4 bin 304 kişi öldü

Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 304 artarak 350 bin 908'e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 18:15:00 -
ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 4 bin 304 kişi öldü

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 304 artarak 350 bin 908'e ulaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 246 bin 180 artışla 20 milyon 225 bin 939'a çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 4 bin 304 artarak 350 bin 908 oldu.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 12 milyonu aşarken, ülke genelinde Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 251 milyon 819 bini geçti.

En fazla vaka California, en çok ölüm New York'ta

Ülkede California eyaleti 2 milyon 268 bine yakın vakayla ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 1 milyon 759 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 306 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 37 bin 868 ile New York ilk sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi 10 milyon 267 binden fazla vakayla Hindistan ve 7 milyon 619 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

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