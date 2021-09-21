ABD'de son 24 saatte 2 bin 516 kişi hayatını kaybetti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 516 kişi artarak 676 bin 286'ya çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs bulaşanların sayısı 42 milyon 292 bini geçti.

Virüs nedeniyle ülke genelinde toplam can kaybı sayısı 2 bin 516 artışla 676 bin 286'ya ulaştı.

California, 4 milyon 644 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyon 949 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 528 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 68 bin 19 ile ilk sırada yer alırken bu sayı, Texas'ta 62 bin 71, New York'ta 54 bin 927 olarak kayıtlara geçti.

Yetişkin nüfusun yüzde 76'dan fazlası en az bir doz aşı oldu

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 76'sından fazlasına en az bir doz, yüzde 65'ine ise iki doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 212 milyon 35 binden fazla kişiye ilk doz, 181 milyon 728 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.