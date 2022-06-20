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Dünya ABD’de sokak partisine silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Dünya

ABD’de sokak partisine silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

ABD’nin başkenti Washington'da sokak partisi sırasında silahlı bir saldırı düzenlendi. Saldırıda 15 yaşındaki bir genç hayatını kaybederken, biri polis 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-20 16:08:00 - 2022-06-20 16:16:27

ABD’de sokak partisi sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 15 yaşındaki bir genç hayatını kaybederken, biri polis 3 kişi yaralandı.

ABD’nin başkenti Washington D.C.’de Afrika asıllı ABD’lilerin özgürlüklerine kavuşmasının kutlandığı Juneteenth çerçevesinde düzenlenen sokak partisinde silahlı saldırı meydana geldi. Saldırı öncesi bilinmeyen bir nedenle kargaşa yaşanması üzerine onlarca polis memurunun olay yerine geldiği ve sonrasında silah seslerinin duyulduğu öğrenildi.

1 ölü 3 yaralı

 

Saldırı nedeniyle panikleyen kalabalık etrafa kaçışırken büyük bir kaos yaşandı. Polis şefi Robert Contee olaya yaptığı açıklamada, saldırıda 15 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiğini, biri polis 3 kişinin yaralandığını söyledi. Olayın ardından polis ekiplerinin bölgeyi güvenlik kordonuna aldığını ifade eden Contee, saldırıda herhangi bir kişinin hedef alınıp alınmadığının henüz bilinmediğini kaydetti.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken durumlarının stabil olduğu öğrenildi.

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