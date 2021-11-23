ABD'de şok görüntüler! Silahlı siyahiler sokaklara indi

ABD'de geçen yıl ormanlık alanda koşu yapan siyahi Ahmaud Arbery'yi öldürmekle suçlanan 3 beyazın yargılanması başladı. Davada savunma avukatları son konuşmalarını yaptı. Olayla ilgili görüntüleri kaydeden sanıklardan William R. Bryan'ın avukatı, müvekkilinin cinayete karışmadığını iddia etti.

Savunma avukatı Kevin Gough, Bryan'ın "Arbery'nin trajik ölümüne kadar" baba oğuldan oluşan diğer iki sanığın silahlı olduğunu bilmediğini, çektiği video ile davanın aydınlanmasına yardımcı olduğu için üzerindeki suçlamaların kaldırılması gerektiğini savundu.

Gough davanın kapanış konuşmasında jüriye, "Şimdiye kadar pek çok kez seyrettiğiniz ünlü videoyu Bryan temin etti. Cep telefonundaki kayıtları polisle paylaşarak işbirliği yaptı. Onu eve göndermemizin zamanı gelmedi mi?" sözleriyle hitap etti.

Sanıklardan 65 yaşındaki Gerogry McMichael'in avukatı Laura Hogue, 23 Şubat 2020'de vurularak öldürülen Ahmaud Arbery'nin bir "kurban" olmadığını savundu.

Savunma avukatı, Arbery'nin mahalledeki bir şantiyeye "birçok defa uğrayan bir davetsiz misafir" olduğunu, olay günü ise koşu yaptığına dair bir kanıt bulunmadığını kaydetti.

Adli tıp raporundaki bir açıklamaya atıfta bulunarak, siyahi Arbery'yi "uzun kirli ayak tırnakları" olan korkutucu bir hırsız olarak niteleyen Hogue salondan tepki alırken maktulün annesi Wanda Jones, daha fazla dinleyemeyeceğini söyleyerek salonu terk etti.

25 yaşındaki Arbery'yi öldüren silahın tetiğini çeken Travis McMichael'in avukatı Jason Sheffield ise müvekkilinin Arbery'nin kendisine doğru yaklaşması üzerine ona durmasını söylediğini ve korunma içgüdüsüyle tetiği çektiğini ifade etti.

Savunma avukatlarının iddialarına karşı Savcı Linda Dunikoski, silahsız olan Arbery'nin "iki araba arasına sıkıştırıldığını, kimseyi tehdit etmediğini ve sadece kendisini iki kamyonetle kovalayan sanıklardan kaçmaya çalıştığını" belirtti.

Hakim, tarafları dinleyen jürinin karar hakkında müzakere etmesi için davayı bir sonraki güne ertelediğini açıkladı.

"Kara Panterler" adlı silahlı grup da adalet için sokaklara indi. Grup, Glynn İlçe Adliye Sarayı'nın dışında eylem yaptı.