0553 313 94 23

ABD'de şok 'esrar' teklifi! "Serbest bırakıp metroyu yenileyelim"

New York Eyalet Meclisi üyeleri, altyapı eksikliği, kirlilik ve bakımsızlıkla boğuşan New York metrosunu yenilemek için esrar kullanımının serbest bırakılması öneriyor.

07 Aralık 2018 Cuma 22:48
ABD'de şok 'esrar' teklifi! "Serbest bırakıp metroyu yenileyelim"

New York Eyalet Meclisi üyeleri, altyapı eksikliği, kirlilik ve bakımsızlıkla boğuşan New York metrosunu yenilemek için esrar kullanımının serbest bırakılması öneriyor.

Euronews'in haberine göre, son eyalet meclisi seçimlerinde üstünlüğü alan Demokratlar, keyif amaçlı esrarı yasallaştırarak, vergilerden elde edilecek gelirle New York metrosunun masraflı yenileme çalışmalarına katkı sağlayacağını belirtiyor.

Yekililer, New York Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Profesörü Mitchell L. Moss'un "Kamu taşımacılığı için yeni bir gelir kaynağı" başlıklı çalışmasına dayanarak, ABD'nin 10 eyaletinde olduğunu gibi, esrar satışının yerel ekonomiye ciddi katkıda bulunacağını savunuyor.

New York metrosunu işletme yetkisine sahip Büyükşehir Ulaşım İdaresi, (MTA) altyapı yenileme çalışmaları için 40 milyar dolar harcama yapılmasının öngörüldüğünü belirtiyor.

Moss'un hesaplamalarına göre, New York eyaletinde esrarın vergilendirilmesi, yıllık yaklaşık 670 milyon dolar gelir sağlayabilir. Bu rakam yetersiz olsa da büyük ölçüde bir kaynak getireceği düşünülüyor.

Uzmanlar yasal esrarın ABD'de en hızlı büyüyen endüstrilerden biri olduğunu ve 2020 yılına kadar satış hacminin 22 milyar dolara ulaşacağını düşünüyor.

New York Eyaleti'nde tıbbi amaçlı esrar kullanımı yasak değil. Esrarın, AIDS, kanser ve Hepatit C gibi hastalıkların tedavisinde kullanıldığı biliniyor.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 22:48
  1. ABD
  2. New York
  3. New York metrosu
  4. New York Eyalet Meclisi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: Hainleri asla affetmeyeceğiz
    1. TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: Hainleri..
    2. Basketbolda maçın ardından
    3. Trump adayını açıkladı!
    4. Ürdün hükümeti protesto hakkına saygı..
    5. MHP'den 'ittifak' açıklaması
    6. ABD'den Rusya'ya 'kimyasal saldırı'..
    7. Borcu olanlara müjde! Bir hak daha..
    8. Milas-Bodrum Havalimanı'ndaki..
    9. "Fed'in kademeli artırımları kısa..
    10. Ersun Yanal'a Cocu engeli! Anlaşma..
    11. Eski bakan Tillerson Trump'ı anlattı
    12. Libya Devlet Yüksek Konseyi'nden..
    13. Mars'ın sesi ilk kez duyuldu!
    14. Çin, Ay'ın karanlık yüzüne keşif aracı..
    15. Paralimpik milli sporculara coşkulu..
    16. İYİ Parti'de kriz büyüyor! Olağanüstü..
    17. Şenol Güneş'ten maç sonu açıklamalar:..
    18. Sergen Yalçın: Mutlu değiliz
    19. Ayrı yaşadığı eşini öldürdü, kendini..
    20. Mars'ın sesi ilk kez duyuldu
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
    Türbanlı anneler ve seküler kızları
    Türbanlı anneler ve seküler kızları

    Günün Karikatürü

    8 Aralık 2018
    "İnfaz listesinde 7 kişi var! Biri Cemal'di, diğeri benim. Kalan 5 kişiyse..."
    "İnfaz listesinde 7 kişi var! Biri Cemal'di, diğeri benim. Kalan 5 kişiyse..."
    Böyle bakanlık aileyi çökertir
    Böyle bakanlık aileyi çökertir