ABD'de şok 'esrar' teklifi! "Serbest bırakıp metroyu yenileyelim"

New York Eyalet Meclisi üyeleri, altyapı eksikliği, kirlilik ve bakımsızlıkla boğuşan New York metrosunu yenilemek için esrar kullanımının serbest bırakılması öneriyor.

Euronews'in haberine göre, son eyalet meclisi seçimlerinde üstünlüğü alan Demokratlar, keyif amaçlı esrarı yasallaştırarak, vergilerden elde edilecek gelirle New York metrosunun masraflı yenileme çalışmalarına katkı sağlayacağını belirtiyor.

Yekililer, New York Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Profesörü Mitchell L. Moss'un "Kamu taşımacılığı için yeni bir gelir kaynağı" başlıklı çalışmasına dayanarak, ABD'nin 10 eyaletinde olduğunu gibi, esrar satışının yerel ekonomiye ciddi katkıda bulunacağını savunuyor.

New York metrosunu işletme yetkisine sahip Büyükşehir Ulaşım İdaresi, (MTA) altyapı yenileme çalışmaları için 40 milyar dolar harcama yapılmasının öngörüldüğünü belirtiyor.

Moss'un hesaplamalarına göre, New York eyaletinde esrarın vergilendirilmesi, yıllık yaklaşık 670 milyon dolar gelir sağlayabilir. Bu rakam yetersiz olsa da büyük ölçüde bir kaynak getireceği düşünülüyor.

Uzmanlar yasal esrarın ABD'de en hızlı büyüyen endüstrilerden biri olduğunu ve 2020 yılına kadar satış hacminin 22 milyar dolara ulaşacağını düşünüyor.

New York Eyaleti'nde tıbbi amaçlı esrar kullanımı yasak değil. Esrarın, AIDS, kanser ve Hepatit C gibi hastalıkların tedavisinde kullanıldığı biliniyor.