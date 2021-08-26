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Dünya ABD'de skandal Afganistan çağrısı: Yeryüzünden silelim
Dünya

ABD'de skandal Afganistan çağrısı: Yeryüzünden silelim

Afganistan'da Kabil Havalimanı'nda meydana gelen saldırıda ABD askerlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi ABD'li sunucu Todd Starnes, saldırının ardından yaptığı açıklamada Afganistan'daki şehirlerin yeryüzünden silinmesi çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 21:51:00 -
ABD'de skandal Afganistan çağrısı: Yeryüzünden silelim

 Yeniakit.com.tr 

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan halimanına yapılan bombalı saldırıda çok sayıda ABD askeri ve Afgan sivil yaşamını yitirdi.

Saldırıda 10 ABD askeri, 40 Afganistanlı hayatını kaybetti. Bombalı saldırı sonrası birçok ülkeden kınama gelirken, saldırıyı DEAŞ'ın yaptığı tahmin ediliyor.

Saldırı ardından, FOX News'te radyo moderatörlüğü yapan ABD'li sunucu Todd Starnes'tan skandal tweet geldi.

Starnes, "Öldürülen her Amerikalı için Afganistan'daki bir şehir yeryüzünden silinmelidir." dedi.

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