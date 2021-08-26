ABD'de skandal Afganistan çağrısı: Yeryüzünden silelim

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Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan halimanına yapılan bombalı saldırıda çok sayıda ABD askeri ve Afgan sivil yaşamını yitirdi.

Saldırıda 10 ABD askeri, 40 Afganistanlı hayatını kaybetti. Bombalı saldırı sonrası birçok ülkeden kınama gelirken, saldırıyı DEAŞ'ın yaptığı tahmin ediliyor.

Saldırı ardından, FOX News'te radyo moderatörlüğü yapan ABD'li sunucu Todd Starnes'tan skandal tweet geldi.

Starnes, "Öldürülen her Amerikalı için Afganistan'daki bir şehir yeryüzünden silinmelidir." dedi.