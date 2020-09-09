ABD'de siyahi genci gözaltına alırken yumruk atan polis idari izne çıkarıldı

LAFAYETTE (AA) - ABD'nin Louisiana eyaletinde polislerin siyahi bir genci gözaltına aldıkları sırada uyguladıkları şiddetin videosu ortaya çıktı.

Yetkililer, Louisiana'da siyahi bir çocuğa gözaltına alırken yumruk atan polisin idari izne çıkarıldığını ve beraberindeki iki polisin geçici olarak rutin görevlerden çekildiğini açıkladı.

Lafayette Emniyeti Sözcüsü Çavuş Wayne Griffin, basın açıklamasında, cumartesi akşamı bir bovling salonunun dışındaki otoparkta silahlı bir kişinin olduğuna dair ihbar aldıklarını söyledi.

Griffin, olay yerine ulaşan polislerin ihbardaki tarife uygun birini bulamadığını ve bölgeden ayrıldığını ifade etti.

Polislerin yarım saat sonra ihbardan ayrı olarak trafik çevirmesi için aynı bölgeye gittiğini kaydeden Griffin, burada tarife uygun bir çocuk gördüklerini belirtti.

Griffin, çocuğun polisin üzerinde silah araması yaptığı sırada sorun çıkarmadığını dile getirdi.

Bu sırada başka bir çocuğun, polislerin yanına "yaklaşmış olabileceğini" ve "kişisel alanlarına girdiğini" kaydeden Griffin, konunun daha sonra "fiziksel boyuta" taşındığını söyledi.

Griffin, çocuğun, gözaltına alınmaya direnmek ile bir memura vurmak suçlamalarından gözaltına alındığını belirtti.

- Sosyal medyaya yansıyan görüntüler

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çocuğun bir polise yaklaştığı ve bunun üzerine polisin, "Çekil üstümden" diye bağırarak çocuğu iki kere ittiği görülüyor.

Bir başka videoda da iki polisin, çocuğu yere bastırdığı diğer polisin de yumruk attığı, daha sonra da kelepçelenen çocuğun polis arabasına bindirilmesi dikkati çekiyor.

Gözaltına alınan çocuğun ailesinin avukatı Ronald Haley, basına yaptığı açıklamada, cumartesi günü yaşanan olayda anılanların 16 yaşındaki ikizler olduğunu ifade etti.

Olayla ilgili daha fazla bilgi talep ettiğini vurgulayan Haley, polis kamerası görüntüleri ve 911 çağrı kaydının paylaşılmasının gerektiğinin altını çizdi.

Haley, "Bunlar çocuk. Tehdit değiller. Bunlar ahlaken ve yasal olarak çocuklar. Korunmalılardı." dedi.

Yerel medyada, olay yerinde ve çocukların üzerinde silah bulunmadığı belirtildi.

- Louisiana polisi bir siyahiyi öldürmüştü

Lafayette kentinde 21 Ağustos'da polis bir siyahiyi vurarak öldürmüştü.

Louisiana eyalet polisi, memurların bir markette bıçakla kargaşa yarattığı için yaya takip ettiği 31 yaşındaki Trayford Pellerin'in elinde bıçakla başka bir dükkana girmeye çalışması üzerine vurulduğunu açıklamıştı.

Pellerin'in ölümü üzerine bölgede protesto gösterileri düzenlenmişti.