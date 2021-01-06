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Dünya ABD'de, siyahi Breonna Taylor'ı öldüren iki polis hakkında karar
Dünya

ABD'de, siyahi Breonna Taylor'ı öldüren iki polis hakkında karar

ABD'de siyahi Amerikalı Breonna Taylor'ı evine girerek öldüren iki polis memurunun sözleşmelerinin feshedildiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 22:27:00 -
ABD'de, siyahi Breonna Taylor'ı öldüren iki polis hakkında karar

ABD'nin Kentucky eyaletinde siyahi Amerikalı Breonna Taylor'ı evine girerek öldüren iki polis memurunun sözleşmelerinin feshedildiği bildirildi.

Louisville Metro Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, 13 Mart 2020'de 26 yaşındaki Taylor'ın dairesine yanlış ihbar üzerine giren ve siyahi kadının ölümüne sebep olan iki polis memurunun görevden el çektirildiği duyuruldu.

Olaydan sonra yapılan yargılamada, 2 polis memuru ceza almamış ve tepkilere neden olmuştu.

Taylor'ın ölümü

Acil tıp teknisyeni Breonna Taylor, 13 Mart 2020'de Louisville şehrinde polisin evine yaptığı baskında yatak odasında vurularak hayatını kaybetmişti.

Taylor'ın ölümü, benzer şekilde polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un ardından tüm ülkede ırkçılığı ve polis şiddetini kınayan protestoların yayılmasıyla yeniden gündeme gelmiş ve Kentucky eyaletinin Louisville kentindeki protestoların odağı olmuştu.

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