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Aktüel ABD'de, siyahi adamı K-9 köpeğinin gereksiz yere ısırmasına göz yuman polise dava açıldı
Aktüel

ABD'de, siyahi adamı K-9 köpeğinin gereksiz yere ısırmasına göz yuman polise dava açıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 01:41:45 -
ABD'de, siyahi adamı K-9 köpeğinin gereksiz yere ısırmasına göz yuman polise dava açıldı

NEW YORK (AA) - ABD'nin Utah eyaletinde, yere diz çökerek teslim olduğu halde, K-9 köpeğini siyahi bir adama saldırması için yönlendiren polis memuru hakkında, başsavcılık tarafından 15 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Utah'ın Salt Lake City İlçe Polis Departmanına bölge savcılık ofisinden gönderilen bildiride, elleri havada ve yere diz çökerek teslim olan Jeffery Ryans'ın üzerine, K-9 polis köpeğini salması nedeniyle polis memuru Nickolas Pearce hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Bölge Başsavcısı Sim Gill tarafından yapılan bildiride, 24 Nisan'da yaşanan olayın kamera kayıtlarını inceledikten sonra, polis memuru Pearce'nin ''yasadışı güç'' kullandığını düşünerek dava açmaya karar verdiklerini belirtti.

Gill, ''Ryans direnmiyordu, kimseye zarar verecek bir tehdit oluşturmuyordu ve kesinlikle gizlenmiyordu'' ifadelerini kullanarak, bir ihbar üzerine gözaltına alınmak istenen siyahi Amerikalıya karşı polisin gereksiz güç kullandığına işaret etti.

Ağustos ayında söz konusu görüntülerin yerel medyada yayınlanmasının ardından olayı incelemeye alan başsavcılık ofisinin, Pearce hakkında, ''ikinci derece ağır saldırı suçundan 15 yıla kadar hapis'' istemi ile dava açtığı belirtildi.

- Ryans'ı ısıran K-9'u polisin teşvik etmesi

İlçe polis departmanının Twitter hesabı üzerinden paylaştığı basın bildirisinde, ilçenin sivil denetleme komitesi ile bağlantılı hazırlanan bağımsız araştırma raporunun kendilerine ulaştığı, yaşanan hadisede, polis memuru Pearce'in yönetmeliğe aykırı davrandığının netleşmesi durumunda gerekli disiplin cezasına çarptırılacağı belirtidi.

Yerel medyada yer alan video kaydında, polisin emirlerine birebir uymasına rağmen, gözaltına alınmak istenen Jeffrey Ryans'ın üzerine K-9 köpeğinin salındığı ve 36 yaşındaki siyahi adamı ısırdığı görülüyor.

Polis memurlarının vücut kameralarından elde edilen kayıtlarda, direnmemesine rağmen yerde yatan Ryans'ı ısıran köpeğin, polis memuru Nickolas Pearce tarafından övgü sözleri ile tekrar ısırmaya teşvik edildiği görüntüler de yer alıyor.

Geçen ay, görüntülerin ortaya çıkmasını ardından, ilçede şüphelileri yakalama operasyonlarında K-9 köpeklerinin kullanımının durdurulmuş ve polis memuru Pearce açığa alınmıştı.







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