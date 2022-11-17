  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'de siyahi adam, 'Şu kuşa bak' deyip polislerin elinden kaçtı
Dünya

ABD'de siyahi adam, 'Şu kuşa bak' deyip polislerin elinden kaçtı

ABD'de polis ekipleri tarafından sokakta sorguya çekilen siyahi adamın kurtulma yöntemi herkesi şaşırttı.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 22:11:00 -

ABD'de polis ekiplerinin durdurduğu siyahi adamın kurtulma anı sosyal medyada defalarca tıklandı. Videoda polislerin siyahi adamı durdurup sorguya çektiği görüldü.

"Şu kuşa bak" deyip kaçtı

Polislere kendisini anlatmaya çalışan adam kurtulamayacağını anlayınca ilginç bir yönteme başvurdu. Adam, "Şu kuşa bak" diyerek polislerin dikkatini dağıtıp hızla olay yerinden kaçtı.

İzlenme rekoru kırdı

O anlar çevredeki bir kişinin cep telefonuna yansıdı. Görüntüler sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.

ABD'de Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elde etti
ABD'de Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elde etti

Dünya

ABD'de Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elde etti

ABD'li banka Türkiye için asgari ücret tahminini duyurdu! İşte açıkladıkları rakam
ABD'li banka Türkiye için asgari ücret tahminini duyurdu! İşte açıkladıkları rakam

Ekonomi

ABD'li banka Türkiye için asgari ücret tahminini duyurdu! İşte açıkladıkları rakam

ABD derin devleti devrede! Ya savaş ya da...
ABD derin devleti devrede! Ya savaş ya da...

Dünya

ABD derin devleti devrede! Ya savaş ya da...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23