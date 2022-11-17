ABD'de siyahi adam, 'Şu kuşa bak' deyip polislerin elinden kaçtı
ABD'de polis ekipleri tarafından sokakta sorguya çekilen siyahi adamın kurtulma yöntemi herkesi şaşırttı.
ABD'de polis ekiplerinin durdurduğu siyahi adamın kurtulma anı sosyal medyada defalarca tıklandı. Videoda polislerin siyahi adamı durdurup sorguya çektiği görüldü.
"Şu kuşa bak" deyip kaçtı
Polislere kendisini anlatmaya çalışan adam kurtulamayacağını anlayınca ilginç bir yönteme başvurdu. Adam, "Şu kuşa bak" diyerek polislerin dikkatini dağıtıp hızla olay yerinden kaçtı.
İzlenme rekoru kırdı
O anlar çevredeki bir kişinin cep telefonuna yansıdı. Görüntüler sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.