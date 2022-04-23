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Dünya ABD'de silahlı saldırı! Yaralılar var
Dünya

ABD'de silahlı saldırı! Yaralılar var

ABD'nin başkenti Washington'da District of Columbia Üniversitesi yakınlarındaki silahlı saldırıda 1'i çocuk 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 00:07:00 -
ABD'de silahlı saldırı! Yaralılar var

ABD'nin başkenti Washington'da District of Columbia Üniversitesi (DCU) yakınlarındaki silahlı saldırıda 1'i çocuk 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Washington DC Polis Departmanı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, DCU kampüsü yakınlarında silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi. Olayda 2 erkek ve 1 kız çocuğunun yaralandığı belirtilirken, bu kişilerin sağlık durumuna ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

Polis, DCU kampüsünde bulunan kişilere ve bölge halkına bulundukları yerden çıkmamaları çağrısı yaptı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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