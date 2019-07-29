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ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'nin California eyaletindeki yemek festivalinde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre en az 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 07:13
ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD medyasında yer alan haberlere göre, California'nın kuzeyinde her yaz yapılan Gilroy Sarımsak Festivali'nde silahlı saldırı düzenlendi.

3 ölü 12 yaralı

Yetkililer, saldırıda ilk belirlemelere göre en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin yaralandığını bildirdi. Olay yerine polis ve ambulanslar sevk edildiği, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı, saldırganın henüz yakalanamadığı belirtildi. Ölü ve yaralıların sayısının artmasından endişe duyuluyor.

Görgü tanıkları, saldırganın 30'lu yaşlarda beyaz erkek olduğunu ve yarı otomatik silahla etrafa ateş açtığını belirtti.

Yerel basındaki görüntülerde silah seslerinin ardından insanların panik halinde uzaklaşmaya çalışması yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından “Polisler Gilroy, Kaliforniya’daki silahlı saldırı bölgesinde. Saldırıyı gerçekleştirenin halen yakalanmadığı bildiriliyor. Dikkatlli ve güvende olun” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 07:20
  1. ABD
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