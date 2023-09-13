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Dünya ABD'de silahlı saldırı
Dünya

ABD'de silahlı saldırı

Yeniakit Publisher
2023-09-13 13:27:00 -
ABD'de silahlı saldırı

ABD'nin Louisiana eyaletindeki bir lisede silahlı saldırıda, 1 öğrenci yaşamını yitirdi.

ABD'nin Louisiana eyaletindeki bir lisede silahlı saldırıda, 1 öğrenci yaşamını yitirdi.

ABD'de St. Helena Parish Polis Ofisi, saldırının, eyalete bağlı Greensburg kasabasındaki St. Helena Koleji ve Kariyer Akademisi'nde yerel saatle 15.00'te silahlı saldırı meydana geldiğini açıkladı.

Saldırıda 1 öğrenci hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Polis yetkilileri, olayın yaşandığı okulun öğrencisi saldırganın gözaltına alındığını duyurdu.

St. Helena Parish Polis Şefi Nat Williams, gözaltına alınan zanlı hakkındaki suçlamaların açıklanacağını aktardı.
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ABD'deki son verilere göre, ülkede 2023'te düzenlenen 11 binin üzerindeki silahlı saldırılarda, 25 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

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