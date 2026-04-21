ABD'de savaş karşıtı protesto! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

ABD’nin başkenti Washington’da bulunan Kongre binası, savaş karşıtı protestoya sahne oldu. Kongre yerleşkesindeki Cannon Rotunda salonunda toplanan ve kendilerini “Savaş Karşıtı Gaziler” olarak tanıtan grup, ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Gösteri sırasında protestocular, sessiz ancak dikkat çekici bir eylem gerçekleştirdi. ABD askeri üniforması giyen bazı katılımcılar, ellerinde taşıdıkları dövizlerle yeni bir savaşa karşı olduklarını vurguladı. Pankartlarda, İran’a yönelik saldırıların durdurulması çağrısı öne çıktı.

Kongre binasının "Cannon Rotunda" isimli ana salonunda kendilerini "Savaş Karşıtı Gaziler" olarak tanıtan bir grup protesto gösterisi düzenledi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, göstericilerin polis tarafından kelepçelendiği görüldü.

Kimisi engelli olduğu için koltuk değnekleri veya tekerlekli sandalyelerle protestoya katılan grubun çok sayıda üyesinin gözaltına alınması, bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

ABD askeri elbisesi giyen göstericilerin taşıdığı dövizlerde, "Bir diğer savaşı kaldıramayız", "İran'a karşı savaşı durdurun" gibi ifadeler yer aldı.

Protesto sırasında ABD milli marşını çalan, savaşta ölen ABD askerleri için saygı duruşunda bulunan ve sembolik bayrak katlama töreni düzenleyen savaş karşıtları, başkent polisi tarafından plastik kelepçeler takılarak gözaltına alınırken protestocular polise direnmeden sessiz eylemlerine devam etti.

Söz konusu protesto, ABD'nin İran ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılacak ikinci tur müzakerelerin başlayacağı gün yaşandı.