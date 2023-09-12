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Dünya ABD'de şaşkına çeviren yoksulluk oranı! Son 13 yılda ilk kez arttı! Kritik rakam
Dünya

ABD'de şaşkına çeviren yoksulluk oranı! Son 13 yılda ilk kez arttı! Kritik rakam

Yeniakit Publisher
2023-09-12 20:31:00 -
ABD'de şaşkına çeviren yoksulluk oranı! Son 13 yılda ilk kez arttı! Kritik rakam

ABD Ticaret Bakanlığı, 2022 yılına ait Gelir, Yoksulluk ve Sağlık Sigortası verilerini açıkladı.

ABD'de yoksulluk oranı, 2022'de 4,6 puan artarak yüzde 12,4'e yükselirken, 2010'dan bu yana ilk artışını kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, 2022 yılına ait Gelir, Yoksulluk ve Sağlık Sigortası verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede geçen yıl medyan hane halkı geliri 2021'e kıyasla yüzde 2,3 azalışla 74 bin 580 dolar olarak tahmin edildi.

ABD'de resmi yoksulluk oranı, 2022'de bir önceki yıla kıyasla fazla değişim göstermeyerek yüzde 11,5 oldu.

Ülkede gelir ve sosyal hakların yanı sıra vergi iadeleri ve yemek kuponları gibi hükümet programlarını da içeren tamamlayıcı ölçüme göre ise yoksulluk oranı 2022'de yıllık bazda 4,6 puan yükselerek yüzde 12,4'e çıktı. Yoksulluk oranındaki bu değişim, 2010'dan bu yana kaydedilen ilk artış olarak dikkati çekti.
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patronlardunyasi'ne göre: Ülkede yaşayanların yüzde 7,9'una karşılık gelen 25,9 milyon kişinin geçen yıl boyunca hiçbir sağlık sigortasının bulunmadığı tespit edildi. 2021'de nüfusun yüzde 8,3'ünü oluşturan 27,2 milyon kişinin sağlık sigortası yoktu.

 

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