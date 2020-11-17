  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi ABD'de sanayi üretimi ekimde arttı
Ekonomi

ABD'de sanayi üretimi ekimde arttı

Ülkede sanayi üretimi, ekimde aylık yüzde 1,1 artarak beklentilerin üzerinde seyretti - Kapasite kullanım oranı da bu dönemde yüzde 72,8 seviyesinde gerçekleşerek beklentileri geride bıraktı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 18:06:22 -
ABD'de sanayi üretimi ekimde arttı

WASHINGTON (AA) - ABD'de sanayi üretimi, ekimde aylık yüzde 1,1 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde seyretti.

ABD Merkez Bankası (Fed), ekim ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1'lik artış kaydetti.

Piyasa beklentilerinin biraz üzerinde gerçekleşen verinin ekimde yüzde 1 artması tahmin ediliyordu.

Sanayi üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ve nisan aylarında kaydettiği düşüşün ardından mayıs ayı itibarıyla toparlanma göstermiş ancak son olarak eylülde yüzde 0,4 azalmıştı.

Endeks, şubat ayından nisan ayına kadar olan süreçteki yüzde 16,5'lik düşüşün çoğunu toparlasa da salgın öncesi seviyelerinin hala yüzde 5,6 altında seyretti.

İmalat sanayi üretimi ise ekimde yüzde 1 arttı. Piyasa beklentisiyle paralel seyreden imalat sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 1 artması öngörülüyordu. İmalat sanayi üretimi, eylülde yüzde 0,1'lik artış kaydetmişti.

Kapasite kullanım oranı ise ekimde beklentinin üzerinde gerçekleşerek 0,8 puan artışla 72,8'e yükseldi. Kapasite kullanım oranına ilişkin piyasa beklentisi, ekim ayında yüzde 72,3 olması yönündeydi. Kapasite kullanım oranı eylülde yüzde 72 olmuştu.

Analistler, ülke genelinde artan Kovid-19 vakalarının üretimde aksamalara neden olabileceği ve toparlanmayı tehlikeye atabileceği konusunda uyardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: İmamoğlu talimatını ben verdim!
Siyaset

Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: İmamoğlu talimatını ben verdim!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fatih Altaylı'nın sunduğu "Teke Tek" programında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan Kanal İstan..
Rusya’dan olay Türkiye açıklaması! ‘Bunu ABD ve Fransa’ya iletmeye hazırız’
Dünya

Rusya’dan olay Türkiye açıklaması! ‘Bunu ABD ve Fransa’ya iletmeye hazırız’

Rusya’nın Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın gerekirse ABD ve Fransa’ya Türkiye’nin Dağlık Karabağ’daki krizin çözümünde aldığı rolü ..
Asya ülkesinde korkutan deprem
Dünya

Asya ülkesinde korkutan deprem

Endonezya’nın Batı Sumatra eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay