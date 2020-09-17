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Aktüel ABD'de Sally kasırgasının yaraları sarılmaya çalışılıyor
Aktüel

ABD'de Sally kasırgasının yaraları sarılmaya çalışılıyor

Kasırganın, Florida'nın Pensacola kentine 4 ayda yağması beklenen yağmuru 4 saatte bıraktığı belirtildi

Yeniakit Publisher
2020-09-17 17:43:49 -
ABD'de Sally kasırgasının yaraları sarılmaya çalışılıyor

NEW YORK (AA) - ABD'nin güney eyaletleri Alabama ve Florida’yı vuran Sally kasırgası, ardından yıkım ve hasar bıraktı.

Alabama Orange Beach Belediye Başkanı Tony Kennon, CNN’e yaptığı açıklamada, kasırgada bir kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de kayıp olduğunu belirtti.

Kasırganın ardından tehlikenin halen geçmediği uyarısında bulunan Florida Valisi Ron DeSantis de, ''Çok fazla maddi hasar ortaya çıkacak, su kabarmaları da halen devam edebilir. Pensacola'daki seller her işletmeyi etkileyecek.'' ifadesini kullandı.

Pensacola kenti İtfaiye Şefi Ginny Cranor, ciddi yağış aldıklarını belirterek, "Bölgemizde 4 ayda yağan yağmur miktarını, 4 saatte gördük." dedi.

Her iki eyalette de şiddetli yağış ve rüzgarlarla nehirlerin taşma seviyesine geldiği, ağaçların ve elektrik direklerinin yıkılarak toplam 510 ev ve işyerini etkileyen elektrik kesintilerinin yaşandığı kaydedildi.

Kasırga süresince evleri hasar gören veya oturulamayacak halde su basan 377 kişinin de kurtarılarak barınaklara yerleştirildiği aktarıldı.

Çarşamba akşamı kasırga 2 kategorisinden tropikal fırtına seviyesine düşen Sally’nin Alabama’nın güneydoğu ve Georgia’nın merkez kesimlerinden Güney Carolina’ya doğru aşırı yağış şeklinde etkili olmaya devam edeceği kaydedildi.

Sally kasırgası, Hanna, Isaias ve Laura’dan sonra bu yıl ABD’yi vuran 4’üncü kasırga.

Meteoroloji uzmanları, şu ana kadar bu yıl yoğun bir kasırga dönemi geçirdiklerini belirterek, kasırga sezonunun bitmesine daha 2,5 ay olduğuna dikkati çekiyor.


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