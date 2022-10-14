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Dünya ABD'de saldırı! Çok sayıda ölü var
Dünya

ABD'de saldırı! Çok sayıda ölü var

ABD'nin Kuzey Karolina bölgesinde bir silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2022-10-14 07:43:00 -
ABD'de saldırı! Çok sayıda ölü var

Kuzey Karolina valiliğinden yapılan açıklamada, bir şüphelinin silahlı saldırısı sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Raleigh kentindeki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler arasında bir de polisin olduğu bilgisi verildi.

Silahlı saldırıda 4 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılar arasında bir de polisin olduğu belirtildi.

Saldırı sonrası çok sayıda güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Polis bölgeyi koruma altına alırken, bölgedeki mesken sahiplerine bir sonraki duyuruya kadar evde kalın çağrısı yapıldı.

Emniyet güçleri şüphelinin gözaltına alındığını ve sorgulamasının başladığını ifade etti.

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