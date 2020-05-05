ABD’de polisten kaçan zanlılar yola yaklaşık 1 milyon dolar bıraktı
ABD’de otoyol devriyesi üç arazi aracının peşine düştü. Kovalamaca sürerken kaçan araçlardan birinin sürücüsü yol kenarında durarak 915 bin dolar nakit para bıraktı.
Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) California eyaletinde polis ile zanlılar arasındaki kovalamaca sırasında yol kenarına 900 bin dolardan fazla para atıldı.
New York Post'un haberine göre, olay, geçen hafta Los Banos'ta eyaletler arası otoyolda meydana geldi.
Köpekler para kutularında uyuşturucu kokusu aldı
California otoyol devriye polisi, birlikte seyahat ettikleri düşünülen üç arazi aracından birinin peşine düştü. Bu sırada diğer araçlardan birinin sürücüsü polisi engellemeye çalıştı.
Kovalamaca devam ederken takip edilen aracın şoförü yol kenarında durarak iki karton kutuyu buraya bıraktı. Polis, kutularda 915 bin dolar nakit para buldu, eğitimli köpek de paraların üzerinde uyuşturucu kokusu aldı.
Polisten kaçmayı başardı
Takip edilen dahil iki aracın New Yorklu sürücüleri gözaltına alınırken, kovalamaca sırasında polisi engellemeye çalışan aracın şoförü kaçmayı başardı.
Gözaltına alınanların parayla marihuana almayı planladığından şüpheleniliyor.