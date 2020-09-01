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Aktüel ABD'de polisin ateş açtığı siyahi vatandaş öldü
Aktüel

ABD'de polisin ateş açtığı siyahi vatandaş öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-01 19:23:25 -
ABD'de polisin ateş açtığı siyahi vatandaş öldü

ANKARA (AA) - ABD'nin Los Angeles kentinde, kanunsuz bir şekilde bisiklet sürdüğü belirtilerek durdurulmak istenen siyahi bir vatandaş, şerif yardımcılarının açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Los Angeles Times gazetesinde yer alan habere göre, Los Angeles Şerif Departmanından teğmen Brandon Dean, yaptığı açıklamada, olayın kanunsuz şekilde bisiklet süren bir siyahinin iki şerif yardımcısı tarafından durdurulmak istenmesiyle başladığını belirtti.

Şerif yardımcılarının durdurmaya çalıştığı siyahi vatandaşın bisikletini bırakarak koşmaya başladığını kaydeden Dean, temas kurmaya çalışılan siyahinin şerif yardımcılarından birinin yüzüne yumruk attığını söyledi.

Dean, yaşanan arbede sırasında siyahi vatandaşın düşürdüğü eşyalar arasındaki silahı gören şerif yardımcılarının ateş açtığını ifade etti.

Açılan ateş sonucu hayatını kaybeden kişinin 29 yaşandaki Dijon Kizzee olduğu belirtildi.

Pazartesi öğleden sonra gerçekleşen olayın ardından polis merkezine yürüyen yüzden fazla kişi, gösteri düzenledi.

Bazı protestocular polisin ateş açmasının haklı gösterilemeyeceğini belirterek, "Adalet yoksa barış da yok" sloganları attı.

Olayın meydana geldiği bölgede yaşayan Arlander Givens isimli bir vatandaş da şerif yardımcılarının elinde silah olmayan birisine neden ateş açtığını sorgulayarak, "Silahı almak için uzansaydı, bu farklı olurdu. Ancak silah yerdeyse neden ateş açılır? Bu, onun silahsız olduğu anlamına gelir." dedi.

Los Angeles Şerif Departmanı ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, olayla ilgili çok sayıda bağımsız soruşturmanın açıldığını duyurdu.

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