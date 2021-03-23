ABD'de polis, silahlı saldırgan alarmı verdi!

ABD’nin Colorado eyaletine bağlı Boulder kentinde polis silahlı saldırgan alarmı verdi.

Silahlı saldırgan alarmı

Polis, Colorado, Boulder'daki bir King Soopers marketinde "silahlı saldırgan" rapor edildiğini söyledi.

Bir kolluk kuvveti kaynağı ABC News'e, polislerin park alanında vurulan birinin raporuna yanıt verdiğini ve olay yerine vardıklarında bir şüphelinin onlara ateş açtığını söyledi.

Kaynaklara göre, zanlının uzun bir silah kullandığı iddia edildi. Yaralıların olduğu öğrenilen saldırıyla ilgili henüz net bir açıklama gelmedi.

Yakındaki görgü tanıkları, polislerin şüphelinin ellerini havaya kaldırıp teslim olarak mağazadan dışarı çıkmasını emreden memurları gösteren videoları paylaştı.