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Aktüel

ABD'de polis şiddetiyle öldürülen Floyd için ikinci cenaze töreni düzenlendi

Doğum yeri North Carolina'daki ikinci törenin ardından memleketi Texas'a gönderilecek George Floyd'un cenazesi, 9 Haziran'da Houston'da defnedilecek

Yeniakit Publisher
2020-06-06 20:36:58 -
ABD'de polis şiddetiyle öldürülen Floyd için ikinci cenaze töreni düzenlendi

NEW YORK (AA) - ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi Amerikalı George Floyd için olayların yaşandığı Minneapolis kentindeki ilk cenaze töreninin ardından doğum yeri North Carolina'da ikinci tören düzenlendi.

Floyd'un cenazesi, Minneapolis'ten North Carolina'ya getirildi.

George Floyd'u anmak isteyen akrabaları ve binlerce kişi, sabah cenaze töreni için Raeford kentinde toplandı.

Törenin yapılacağı kilisenin önünde uzun kuyruklar oluşurken, alanda protestolara müsaade edilmedi.

George Floyd'un cenazesi, son olarak memleketi Texas'a gönderilecek. Defin işlemi, 9 Haziran'da Houston'da yapılacak.


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