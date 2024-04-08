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Dünya ABD'de petrol üretiminde rekor kırdığı belli oldu: Seri yakalarsa ABD'Lİ firmaların önünü açacak! İşte rakam
Dünya

ABD'de petrol üretiminde rekor kırdığı belli oldu: Seri yakalarsa ABD'Lİ firmaların önünü açacak! İşte rakam

Yeniakit Publisher
2024-04-08 17:41:00 -
ABD'de petrol üretiminde rekor kırdığı belli oldu: Seri yakalarsa ABD'Lİ firmaların önünü açacak! İşte rakam

Karbon emisyonunu azaltma sözü veren ABD'de petrol üretimi rekor kırdı. milyonlarca dolar kazanca geçen ABD Enerji Enformasyon İdaresi tarafından açıklanan rapora göre yeni yeni bir gelişme yaşandı. geçen yıl ABD ham petrol üretimi günlük ortalama 12,9 milyon varil ile 2019'daki seviyeyi geçti.

Karbon emisyonunu azaltma sözü veren ABD'de petrol üretimi rekor kırdı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi tarafından açıklanan rapora göre, geçen yıl ABD ham petrol üretimi günlük ortalama 12,9 milyon varil ile 2019'daki seviyeyi geçti. Uzmanlara göre yeni hamleler seri yakalarsa ABD'li firmaların önünü açacak.

Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, ABD'nin rekor kıran petrol üretiminin her gün fazladan 56 bin ton karbondioksit salımına neden olduğunu söyledi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, Çin 2022'de 12,1 gigatonla en fazla karbon emisyonuna yol açan ülke olurken, onu 4,7 gigaton ile ABD izledi.

GÜNLÜK ORTALAMA 12,9 MİLYON VARİL

Karbon emisyonuna neden olan sera gazlarının oluşumunda petrol gibi fosil yakıtlar büyük pay sahibiyken, 2050'de sıfır karbon hedefi koyan ABD'de petrol üretimi artıyor.
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ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) açıkladığı rapora göre, geçen yıl ABD ham petrol üretimi günlük ortalama 12,9 milyon varil ile 2019'daki seviyeyi aşarak küresel çapta rekor kırdı. Rapora göre 2023'ün Aralık ayında günlük 13,3 milyon varil petrolle aylık bazda da rekor üretim gerçekleşti.

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