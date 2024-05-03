ABD’de peş peşe şüpheli ölümler! İkinci Boeing itirafçısı da öldü

AeroSystems'ın eski kalite müfettişi Joshua Dean'ın geçtiğimiz hafta MRSA enfeksiyonundan hayatını kaybetti. Açıklamada, Dean’ın ölümü "beklenmedik" olarak nitelendirildi. Geçtiğimiz günlerde de başka bir eski çalışan olan John Barnett'ın şüpheli intiharı, Boeing'in güvenlik politikaları hakkında ciddi soru işaretleri yarattı.

Son iki ay içinde Boeing şirketinin güvenliği konusunda kamuoyuna konuşan ikinci kişinin hayatını kaybetmesi şüpheli ölümlerin cinayet olabileceği üzerinde teorilerin ortaya çıkmasına sebep oldu.

44 yaşındaki eski Boeing çalışanı Dean, Boeing'in son yıllarda yaşanan bir dizi felaketle bağlantılı modeli 737 MAX uçağının bileşenlerinde tehlikeli arızalar olduğunu açıklamıştı. 44 yaşındaki eski Boeing çalışanı Dean, Boeing'in son yıllarda yaşanan bir dizi felaketle bağlantılı modeli 737 MAX uçağının bileşenlerinde tehlikeli arızalar olduğunu açıklamıştı.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

JOHN BARNETT'İN ÖLÜMÜ DE ŞÜPHELİYDİ

Boeing uçaklarının güvenliği ile ilgili açıklama yapan diğer bir isim 62 yaşındaki John Barnett de 9 Mart’ta Güney Carolina’da kaldığı otelin yakınında aracında "başına silah ile ateş etmiş halde" ölü bulunmuştu.

Barnett, 2010 yılında Boeing'in Kuzey Charleston fabrikasında çalışırken öğrendiği uçaklardaki bazı üretim hatalarıyla ilgili sorunları yönetime ilettiğini ancak şirketin bunları ele almak yerine kendisine misilleme yaptığını öne sürmüştü.

Ocak ayında, Alaska Havayolları jetinin kapı panelinin uçuş sırasında havaya uçması olayının ardından Barnett, Boeing'in 737 Max 9 jetlerini uçuşlara çok hızlı geri döndürmesinden endişe duyduğunu da dile getirmişti.

Barnett, şirket tarafından taciz edildiği iddiasıyla Boeing'e dava açmış ancak mahkemeye ifade vermesi gereken ikinci günde kaldığı otelin otoparkında cansız bedenine ulaşılmıştı.

Boeing şirketine karşı Barnett ve Dean’ı, aynı hukuk firması temsil ediyordu.