  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi ABD'de perakende satışlar ekimde beklentiyi karşılamadı
Ekonomi

ABD'de perakende satışlar ekimde beklentiyi karşılamadı

Ülkede perakende satışlar, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı - Bu dönemde beklenenden az bir yükseliş gösteren perakende satışların, yüzde 0,5 artması öngörülüyordu

Yeniakit Publisher
2020-11-17 17:07:43 -
ABD'de perakende satışlar ekimde beklentiyi karşılamadı

WASHINGTON (AA) - ABD'de perakende satışlar, ekimde aylık yüzde 0,3 artarak piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı.

ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışlar ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,3 artışla 553,3 milyar dolar oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin hafifletilmesi ve ekonomik normalleşmenin başlamasıyla mayıstan itibaren yakaladığı yükseliş eğilimini sürdüren ancak artış hızında yavaşlama kaydedilen veriye ilişkin piyasa beklentisi, ekimde yüzde 0,5 artması yönündeydi.

Bu dönemde beklenenden az yükseliş kaydeden perakende satışlar, eylülde yüzde 1,6 artmıştı.

Perakende satışlar, ekimde yıllık bazda ise yüzde 5,7 arttı.

Söz konusu dönemde perakende satışlarda görülen değişimde, elektronik, yapı malzemeleri ve motorlu araç satışlarıyla akaryakıt istasyonlarındaki satışların artması etkili oldu.

Elektronik ürün satan mağazalardaki satışlar yüzde 1,2, yapı malzemeleri satan mağazalardaki satışlar yüzde 0,9, motorlu araç satışları yüzde 0,4 ve akaryakıt istasyonlarındaki satışlar yüzde 0,4 arttı.

Aynı dönemde giyim ile spor ve hobi sektörlerindeki satışlar yüzde 4,2'şer azalış gösterdi.

Analistler, tüketicilerin harcamalarının artan Kovid-19 vakaları ve devlet desteğinin olmaması nedeniyle kısıtlandığını belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘En iyi cevap Türkiye’den geldi’ diyerek başkentlerine Türk bayrağını diktiler
Dünya

‘En iyi cevap Türkiye’den geldi’ diyerek başkentlerine Türk bayrağını diktiler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Müslümanlara yönelik ırkçı açıklamaları sonrası Orta Afrika Cumnhuriyeti'nde yaşayan halk, başkent B..
Rusya’dan olay Türkiye açıklaması! ‘Bunu ABD ve Fransa’ya iletmeye hazırız’
Dünya

Rusya’dan olay Türkiye açıklaması! ‘Bunu ABD ve Fransa’ya iletmeye hazırız’

Rusya’nın Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın gerekirse ABD ve Fransa’ya Türkiye’nin Dağlık Karabağ’daki krizin çözümünde aldığı rolü ..
Yaşar Okuyan'ın Tunç Soyer sevdasının neden belli oldu: Torpil!
Siyaset

Yaşar Okuyan'ın Tunç Soyer sevdasının neden belli oldu: Torpil!

Elbise değiştirir gibi parti değiştirerek siyasette dikiş tutturamayan Yaşar Okuyan, 12 Eylül döneminde Alparslan Türkeş’le birlikte kendisi..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay