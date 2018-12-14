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ABD'de perakende satışlar beklentinin üstünde

Ülkede perakende satışlar, kasımda önceki aya kıyasla yüzde 0,2 artarak 513,5 milyar dolar oldu- Perakende satışlara ilişkin beklenti yüzde 0,1 artış yönündeydi

14 Aralık 2018 Cuma 17:20
ABD'de perakende satışlar beklentinin üstünde

WASHINGTON (AA) - ABD’de perakende satışlar, kasım ayında yüzde 0,2 artarak beklentinin üstünde gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, perakende satışlar, kasımda önceki aya kıyasla yüzde 0,2 artarak 513,5 milyar dolar oldu. Yükselişini ikinci aya taşıyan satışlara yönelik beklenti yüzde 0,1 artış olarak belirlenmişti.

Verinin kasımda yükseliş eğilimini sürdürmesinde elektronik, mobilya, otomobil ve sağlık ürünleri başta olmak üzere pek çok kalemdeki satışların yükselmesi belirleyici rol oynadı. Öte yandan, benzin istasyonlarındaki satışların petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle yüzde 2,3 gerilemesi dikkati çekti.

Bu arada, ekim ayına ilişkin perakende satışlar verisindeki artış yüzde 0,8’den yüzde 1,1’e revize edildi.

Analistler, eylül ve ağustos aylarında gerileyen perakende satışların son 2 ayda toparlanmasının 4. çeyrek büyüme verilerine olumlu yansıyacağına işaret ediyor.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 17:20
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