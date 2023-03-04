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Dünya ABD'de patlama! Dumanlar gökyüzünü sardı
Dünya

ABD'de patlama! Dumanlar gökyüzünü sardı

ABD'nin Maryland eyaletinde bir yakıt tankerinin devrilmesi sonucu patlama meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2023-03-04 22:37:00 - 2023-03-04 22:38:16

ABD'nin Maryland eyaletinde bir yakıt tankerinin devrilmesinin ardından meydana gelen patlama sonucu bölgedeki yollar trafiğe kapatıldı.

ABD'nin Maryland eyaletinde Interstate 15 karayolunda seyir halindeki bir yakıt tankeri devrilerek alev aldı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekipleri sevk edildi. Yetkililer, yolun trafiğe kapatıldığını bildirirken, olayda can kaybı ve yaralanmaya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Yangının çevredeki evlere sıçraması ihtimaline karşı vatandaşlar bölgeden uzak tutulurken, sosyal medyada yayılan görüntülerde bölgeden siyah dumanların yükseldiği görüldü.
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