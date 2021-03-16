ABD'de otomobilin üzerine uçak düştü
ABD'nin Florida eyaletinde iki kişinin bulunduğu tek motorlu bir uçak, kalkışta hemen sonra yolda ilerleyen bir otomobilin üzerine düştü.
ABD’nin Florida eyaletindeki Miami kentinin Pembroke Pines ilçesinde İçinde 2 kişinin bulunduğu Beechcraft 36 Bonanza tipi tek motorlu uçak, kalkıştan hemen sonra yolda ilerleyen bir otomobilin üzerine düştü.
Düşme ile birlikte büyük bir patlama meydana geldi.
2 kişi öldü
ABD medyası, kaza sonucu uçaktaki 2 kişinin hayatını kaybettiğini, otomobilin içindeki kadın ve çocuğun da yaralandığını duyurdu.
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), uçağın düşüş nedeninin henüz belirlenemediğini, incelemelerin sürdüğünü açıkladı.