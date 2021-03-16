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Dünya ABD'de otomobilin üzerine uçak düştü
Dünya

ABD'de otomobilin üzerine uçak düştü

ABD'nin Florida eyaletinde iki kişinin bulunduğu tek motorlu bir uçak, kalkışta hemen sonra yolda ilerleyen bir otomobilin üzerine düştü.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 10:02:00 -

ABD’nin Florida eyaletindeki Miami kentinin Pembroke Pines ilçesinde İçinde 2 kişinin bulunduğu Beechcraft 36 Bonanza tipi tek motorlu uçak, kalkıştan hemen sonra yolda ilerleyen bir otomobilin üzerine düştü.

Düşme ile birlikte büyük bir patlama meydana geldi.

2 kişi öldü

ABD medyası, kaza sonucu uçaktaki 2 kişinin hayatını kaybettiğini, otomobilin içindeki kadın ve çocuğun da yaralandığını duyurdu.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), uçağın düşüş nedeninin henüz belirlenemediğini, incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

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Yorumlar

Hani Hayali

Yakın zamanda bu görüntülere çok raslayacağız gibime geliyor. Hep bu kazaları küçük uçaklar yapıyor çünkü kontrolsüz parayı veren elden düşme bir uçak alıyor sonuç bu.
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