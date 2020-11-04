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Dünya ABD'de ortalı karıştı... Trump'dan bomba açıklama: Oylarımızı çalmaya çalışıyorlar
Dünya

ABD'de ortalı karıştı... Trump'dan bomba açıklama: Oylarımızı çalmaya çalışıyorlar

Dünyanın gözü ABD'deki Başkanlık seçimlerine çevrildi. Demokrat Parti adayı Joe Biden kameralar karşısına geçip oy sayma işleminin yarına kadar sürebileceğine dikkat çekti. Trump ise seçimlere ilişkin, "Büyük avantajımız var ama seçimi bizden çalmaya çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 09:09:00 - 2020-11-04 09:24:37
ABD'de ortalı karıştı... Trump'dan bomba açıklama: Oylarımızı çalmaya çalışıyorlar

Tüm dünyanın gözü ABD'deki Başkanlık seçimlerine çevrilmişken adaylardan peş peşe açıklamalar geliyor.

Demokrat Parti adayı Joe Biden Delaware'de "Bu seçimleri kazanma yolunda olduğumuza inanıyorum. Her bir oy sayılana kadar bu seçim tamamlanmayacak. Seçim sonuçları Çarşamba sabahı ya da sonrasına kadar belli olmayabilir ama sonuca dair iyimserim" dedi.

Trump'tan jet yanıt

Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump ise "Çok açık ara öndeyiz ama seçimi çalmaya çalışıyorlar. Bunu yapmalarına izin vermeyeceğiz. Sandıklar kapandıktan sonra oy kullanılamaz. Bu gece açıklama yapacağım. Büyük bir galibiyet" açıklamasında bulundu.

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