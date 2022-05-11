ABD'de okulda skandal! Müdür öğrencilerin ağzını bantladı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Louisiana eyaletinde gerçekleşen olayda bir okul müdürü çocuklar çok konuşmasın diye ağızlarını bantladı. Slidell'in New Horizon kilisesinin papazı ve St. Tammany Cumhuriyetçi Parish Yürütme Komitesinin üyesi olan John Raymond, pazartesi günü Slidell Polis Departmanı tarafından tutuklandı. Suçlanan iki kişi çocuklara ikinci derece zulüm yapmaktan suçlu bulundu.

Lakeside Christian Akademi’de gerçekleşen olayda öğrencilerin öğretmenler tarafından kırbaçlandığı ve tacize uğradığı da açıklandı.

"aşırı konuşma" cezası

NOLA.com'dan edinilen bilgilere göre, okul pazartesi günü velilere ve personele John Raymond'ın gönüllü olarak izin aldığını belirten bir mektup gönderildi. Geçen ay, John Raymond, bir önceki ay "aşırı konuşma" cezası olarak üç öğrencinin ağzını kapattığı iddiasıyla şikâyet edildikten sonra, çocuklara yönelik üç farklı suçlamadan dolayı tutuklandı.

Öğrencilere şiddet uygulayan okul yetkilisinin öğrencilere hangi cezası seçmeleri konusunda seçenek sunulduğu ortaya çıktı.

İfadesinde öğrencilere seçenek sunduğunu söyleyen John Raymond’ın öğrencilerine, “Ya aşağı inip ailenizi arayacağız ya da ağzına bant yapıştırıp ders sırasında nasıl sessiz olunacağını öğreneceksiniz." dediği ortaya çıkarken “Öğrencilerin hepsi bant seçti ve ben her seferinde bir parça çıkardım ve burunlarına değmemesine veya nefes almalarına engel olmamasına dikkat ederek dikkatlice ağızlarına yerleştirdim. Hiçbir zaman hiçbir öğrencinin kafasına bant sarılmadı” diye devam etti.