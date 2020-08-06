ABD'de Ohio Valisi DeWine'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'a bugünkü ziyaretinde eşlik etmesi beklenen Ohio Valisi Mike DeWine'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Cumhuriyetçi Vali DeWine, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Ohio eyaletini ziyaret edecek Trump'ı Cleveland kentindeki havalimanında karşılamadan önce kurallar gereği test yaptırdığını vurguladı.

Testinin pozitif sonuç verdiğini açıklayan Mike DeWine, "Şu anda bir hastalık belirtim yok. Protokolü takip edeceğim ve gelecek 14 gün boyunca kendimi evimde karantinaya alacağım." ifadesini kullandı.

Vali DeWine, Oklahoma Valisi Kevin Stitt'in ardından Kovid-19'a yakalanan ikinci eyalet valisi oldu.

- Cumhuriyetçi vekilin Beyaz Saray'da yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı



ABD Temsilciler Meclisinde Teksas eyaletini temsil eden Cumhuriyetçi Louie Gohmert, 29 Temmuz'da Twitter'dan paylaştığı videoda, sabah saatlerinde Başkan Trump'a Teksas ziyaretinde eşlik etmek için Beyaz Saray'a gittiğini ve buradaki kurallar gereği kendisine test yapıldığını belirtmişti.



İlkinin pozitif çıkmasının ardından yapılan ikinci testin de aynı sonucu verdiğini ifade eden Gohmert, bu nedenle Trump'ın uçağına binemediğini ve döndüğünü bildirmişti.

