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Dünya ABD'de OHAL ilan edildi
Dünya

ABD'de OHAL ilan edildi

Yeniakit Publisher
2023-03-27 02:17:00 -
ABD'de OHAL ilan edildi

ABD'nin Mississippi eyaleti ve çevresinde büyük yıkıma yol açan, 26 kişinin öldüğü hortum nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Rolling Fork kentinde meydana gelen ağır hasar görüntülendi. Afet bölgesinde zaman zaman şimşek çaktı.

ABD Başkanı Joe Biden, yıkıcı etkisi büyük olan 10'dan fazla hortumun etkisiyle Mississippi ve çevresinde 26 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine, bölge için federal acil durum ilan ettiğini açıkladı.

Kurtarma ekipleri, doğal felaketin ikinci gününde de enkaz altında canlı ararken, bölge halkı evlerinin yıkıntıları arasında değerli eşyalarını kurtarmaya çalıştı.

Son 50 yılın en büyük hordumu

Rolling Fork kasabasının genellikle düşük gelirlilerden oluşan halkının, son 50 yılın en büyük hortumu olduğu belirtilen afet nedeniyle büyük zarar gören evlerini tekrar yaşanır hale getirmek için uğraştığı görüldü.

Kasırga benzeri hava fenomenlerini raporlayan Ulusal Hava Durumu Servisi, Rolling Fork'u vuran hortumun 5 üzerinden 4 şiddetinde olduğunu ve hızının saatte 300 kilometrenin üzerine çıktığı anların tespit edildiği bilgisini paylaştı.

Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA) yetkilileri, bölge halkına yaptığı yardımları Twitter üzerinden paylaşırken, Mississippi'nin Cumhuriyetçi valisi Tate Reeves, "Ne yazık ki Mississippi'de potansiyel olarak daha fazla kötü hava koşulları bize doğru yaklaşıyor." diyerek vatandaşları güvenlik konusunda uyardı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

23 Mart akşamı, Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), afet öncesi, eyaletin Rolling Fork bölgesine doğru ilerleyen bir hortum konusunda uyarı paylaşmış, "Hayatınızı korumak için hemen saklanın." ifadesine yer vermişti.

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