ABD'de o anlaşmaya doğal gaz boru hattı projesi dahil edildi! Tepkilere yol açtı

Biden yönetiminin, çevresel hedeflerini eleştiren muhafazakar Demokrat Senatör'ün bir radyo programında, Beyaz Saray'ın Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile yaptığı borç limiti pazarlığını "alkışladığını" ifade etmesi, Virginia eyaletinden geçecek yaklaşık 483 kilometre uzunluğundaki doğal gaz boru hattına karşı olan çevrecileri kızdırdı.

Manchin, Appalachian Dağları'ndan doğal gaz transferini gerçekleştirecek boru hattının önemini vurgulayan konuşmasında, "Ürüne Amerika'da ihtiyaç var. Ne yaparsan yap bazı insanları tatmin edemezsin." dedi.

Appalachian Voices'un Virginia politika direktörü Peter Anderson, tepkisini "Ülkemizin kredi limitiyle ilgili bir oylamada, Mountain Valley Boru Hattı'nı onay için dahil etmek korkunç bir harekettir." sözleriyle dile getirdi.

Demokrat partililerin yanında bazı Cumhuriyetçiler de tepki gösterdi

Senatör Manchin'in söz konusu boru hattı projesinin onaylanması konusunun borç limiti anlaşmasına dahil edilmesine destek vermesi, Demokrat Partili bazı senatör ve Temsilciler Meclisi üyeleriyle Cumhuriyetçi Parti üyelerinin de tepkisine neden oldu.

Virginia'nın Demokrat Senatörü Tim Kaine ve bir grup Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi, boru hattını borç limiti anlaşmasından çıkarmak için bir değişiklik teklifi sunacaklarını açıkladı.

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Tennessee Eyalet Kongre Üyesi Justin Pearson (Demokrat) gazetecilere verdiği demeçte, "Bu yönetimin çevresel adaleti önemsediğini iddia etmesi ve ardından Ulusal Çevre Politikası Yasası'nı hiçe sayarak Mountain Valley Boru Hattı'na yeşil ışık yakması iğrenç ve yanlıştır." diye konuştu.

Güney Carolina'dan Cumhuriyetçi Temsilci Nancy Mace de tepkisini Twitter'dan dile getirerek tasarıyla ilgili aleyhte oy kullanacağını açıkladı.​​​​​​​