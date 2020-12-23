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Aktüel ABD'de nüfus tahminleri, son 120 yıldaki en düşük yıllık artışa işaret ediyor
Aktüel

ABD'de nüfus tahminleri, son 120 yıldaki en düşük yıllık artışa işaret ediyor

Yeniakit Publisher
2020-12-23 11:55:40 -
ABD'de nüfus tahminleri, son 120 yıldaki en düşük yıllık artışa işaret ediyor

ANKARA (AA) - ABD nüfusunun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisinin hissedildiği 2020 yılında son 120 yılın en düşük artış oranını kaydedeceği tahmin ediliyor.

ABD Nüfus Sayım Bürosunun yayımladığı tahminlere göre, ülke nüfusu Temmuz 2019 ve Temmuz 2020 arasında yalnızca binde 3,5 artış gösterdi.

Toplam nüfus, 1,1 milyon artışla 329 milyona ulaşırken, bu son 120 yılda kaydedilen en düşük artış oranı oldu.

Büro uzmanları, nüfus artışının azalmasında, doğum oranındaki düşüşün yanı sıra Kovid-19 salgınının yol açtığı can kayıplarının da etkili olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada salgından en fazla etkilenen ülke ABD'de, virüs nedeniyle 330 bin 824 kişi hayatını kaybetti.

Brooking Enstitüsü Kent Politikası Programı araştırmacısı William Frey, 12 aylık artış oranının, bu yüzyıl ve geçen yüzyılda kaydedilen en düşük artış olduğuna dikkati çekti.

Avrupa'da İspanyol gribi salgının etkili olduğu 1918-1919 yıllarında ABD nüfusu binde 4,9 artmıştı.

Nüfus Sayım Bürosunun yayımladığı yıllık artış verileri tahmin niteliğini taşıyor.

Tahminler her 10 yılda yapılan nüfus sayımı öncesindeki eğilimlere işaret ediyor.

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