ABD'de müthiş uygulama: Sosyal medya gençlere kısıtlandı

ABD’nin Utah eyaletinde kabul edilen yasayla çocuk ve ergenlerin sosyal medya kullanımına ailelerinin onay vermesi şartı getirildi.

Cumhuriyetçi Vali Spencer Cox tarafından imzalanan iki yasa, 18 yaş altı küçüklerin sosyal medya kullanımına ayrıca bazı koşullar getiriyor.

Sosyal medya bağımlılığını düşürmek olası tehlikelerin önüne geçebilmek amacıyla hazırlanan yasa, akşam 22,30 ile sabah 6,30 arasında çocuk ve ergenlerin sosyal medyaya ulaşımına kısıtlama getirilmesini öngörüyor.

Sosyal medyaya girişlerde yaş sorulmasını gerekli kılan yasa, sosyal medyadan mağdur olan çocuklar adına davalar açılmasını gündeme getiriyor.

Yasalar, çocukların özellikle bağımlılığa neden olan uygulamalara kapılması ve bu amaçla hazırlanan reklamlardan ve tanıtımlardan korunmalarını hedefliyor.

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İlgili şirketlerin Mart 2024’de yürürlüğe girecek yasalara aleyhine dava açması bekleniyor.

Cumhuriyetçi seçmenin büyük çoğunlukta olduğu eyalette getirilen yasağın, Çinli sosyal medya platformu TikTok'un CEO'su Shou Zi Chew'ün ABD Temsilciler Meclisi’nde ifade verdiği gün kabul edilmesi dikkat çekti.

ABD basını, Shou Zi Chew'ün, şirketin Çin merkezli teknoloji şirketi ByteDance ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) ile ilişkisi, ABD'lilerin verilerinin Çin'e aktarılması, platformun özellikle gençlerin zihinsel sağlığını olumsuz etkilemesi, zararlı içeriklerin engellenmesi ve siyasi içerikler gibi bir dizi konuda verdiği yanıtların, milletvekillerini tatmin etmediğini duyurdu.

Bu arada Utah dışında yine Cumhuriyetçilerin kontrol altında tuttuğu Arkansas, Texas, Ohio, Louisiana ile Demokratların kontrolündeki New Jersey eyaletinde yine bu tür adımlar atılması bekleniyor.

Kaynak: Euronews