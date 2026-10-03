Hürmüz hattında gerilim: Umman açıklarında ham petrol tankerine saldırı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hürmüz Boğazı çevresindeki deniz trafiğinde tansiyonu yükseltecek yeni bir olay yaşandı. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), Umman açıklarında seyreden ham petrol tankerinin kimliği henüz belirlenemeyen bir mühimmatla vurulduğunu bildirdi. Mürettebatın durumunun iyi olduğu açıklandı.
Umman açıklarında seyreden bir ham petrol tankeri saldırının hedefi oldu. Olayı duyuran UKMTO, saldırının Umman kıyılarının yaklaşık 7,4 kilometre doğusunda gerçekleştiğini bildirdi.
TANKERİN SOL TARAFINA İSABET ETTİ
İlk bilgilere göre tanker seyir halindeyken henüz türü ve kaynağı belirlenemeyen bir mühimmat geminin sol tarafına isabet etti.
Olayın ardından tankerin kaptanı durumu yetkililere bildirirken bölgede saldırının kaynağının belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
MÜRETTEBAT GÜVENDE
UKMTO, gemide bulunan personelin tamamının güvende olduğunu açıkladı. İlk incelemelerde saldırı nedeniyle herhangi bir çevre kirliliğinin meydana geldiğine ilişkin bildirim de yapılmadı.
Tankerin aldığı hasarın boyutuna ilişkin ise henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
BÖLGEDEKİ GEMİLERE UYARI
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirten UKMTO, Umman ve Hürmüz Boğazı çevresinde seyreden ticari gemileri tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Gemilerden olağan dışı hareketlilik veya şüpheli bir durum tespit etmeleri halinde bunu derhal yetkililere bildirmeleri istendi.
HÜRMÜZ'DE SEYİR GÜVENLİĞİ YENİDEN GÜNDEMDE
Dünya enerji taşımacılığının kritik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan son olay, bölgedeki ticari gemilerin güvenliğine ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı.
Saldırıda kullanılan mühimmatın nereden ateşlendiği ve tankerin neden hedef alındığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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