Hürmüz hattında gerilim: Umman açıklarında ham petrol tankerine saldırı

Umman açıklarında seyreden bir ham petrol tankeri saldırının hedefi oldu. Olayı duyuran UKMTO, saldırının Umman kıyılarının yaklaşık 7,4 kilometre doğusunda gerçekleştiğini bildirdi.

TANKERİN SOL TARAFINA İSABET ETTİ

İlk bilgilere göre tanker seyir halindeyken henüz türü ve kaynağı belirlenemeyen bir mühimmat geminin sol tarafına isabet etti.

Olayın ardından tankerin kaptanı durumu yetkililere bildirirken bölgede saldırının kaynağının belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

MÜRETTEBAT GÜVENDE

UKMTO, gemide bulunan personelin tamamının güvende olduğunu açıkladı. İlk incelemelerde saldırı nedeniyle herhangi bir çevre kirliliğinin meydana geldiğine ilişkin bildirim de yapılmadı.

Tankerin aldığı hasarın boyutuna ilişkin ise henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

BÖLGEDEKİ GEMİLERE UYARI

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirten UKMTO, Umman ve Hürmüz Boğazı çevresinde seyreden ticari gemileri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Gemilerden olağan dışı hareketlilik veya şüpheli bir durum tespit etmeleri halinde bunu derhal yetkililere bildirmeleri istendi.

HÜRMÜZ'DE SEYİR GÜVENLİĞİ YENİDEN GÜNDEMDE

Dünya enerji taşımacılığının kritik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan son olay, bölgedeki ticari gemilerin güvenliğine ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

Saldırıda kullanılan mühimmatın nereden ateşlendiği ve tankerin neden hedef alındığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.