Sonunda oldu! ABD’den Tayvan’a F-16 teslimatı

Tayvan’ın uzun süredir beklediği F-16V Block 70 savaş uçaklarında ilk teslimat gerçekleşti. ABD’den yola çıkan iki savaş uçağı, 2 Ekim’de Tayvan’ın doğusundaki Taitung bölgesinde bulunan Chihhang Hava Üssü’ne indi. Uçakların kuyruk numaralarının 6727 ve 6728 olduğu açıklandı.

HAWAII’DE YAKLAŞIK 1,5 AY BEKLEDİLER

İki F-16V, 17 Ağustos’ta ABD’den ayrılarak Hawaii’ye ulaşmış ancak burada yaklaşık bir buçuk ay kalmıştı. Ardından Guam üzerinden Tayvan’a hareket eden uçaklar, Pasifik geçişinin tamamlanmasıyla Chihhang Hava Üssü’ne ulaştı. Tayvan kaynakları, uçakların başlangıçta ağustos sonunda teslim edilmesinin beklendiğini ancak programın geciktiğini bildirdi.

SİPARİŞ 2019’DA VERİLMİŞTİ

ABD, 2019 yılında Tayvan’a yaklaşık 8 milyar dolar değerinde 66 adet yeni üretim F-16V Block 70 savaş uçağı satışını onaylamıştı. Teslimatların daha önce başlaması planlanırken teknik ve üretim kaynaklı sorunlar nedeniyle takvimde önemli gecikmeler yaşandı. Tayvan Hava Kuvvetleri, kalan uçakların büyük bölümünün ABD’de üretim ve teslimat süreçlerinde bulunduğunu açıkladı.

Bu noktada ilk metindeki “65 uçak satın alındı” bilgisi yerine 66 uçak demek daha doğru. CNA ve Reuters, siparişin toplamını 66 olarak veriyor.

LAI: HAVA SAVUNMASI İÇİN ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Tayvan lideri Lai Ching-te, ilk uçakların ulaşmasını hava savunma kapasitesinin güçlendirilmesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirdi. Lai, savunma yatırımlarının Tayvan Boğazı’nda caydırıcılığı artırmayı amaçladığını belirtti. Tayvan Savunma Bakanı Wellington Koo ise yıl sonuna kadar daha fazla F-16V’nin teslim edilmesinin beklendiğini açıkladı.

PEKİN ABD’NİN SİLAH SATIŞLARINA KARŞI

Teslimat, Çin ile Tayvan arasındaki egemenlik anlaşmazlığının devam ettiği bir dönemde gerçekleşti. Pekin yönetimi Tayvan’ı Çin topraklarının parçası olarak görüyor ve ABD’nin adaya silah satışlarına karşı çıkıyor. Washington ise Tayvan ile resmi diplomatik ilişkiye sahip olmamasına rağmen Tayvan’ın savunma kapasitesini desteklemeyi sürdürüyor.

Yeni F-16V Block 70’lerin hizmete alınmasıyla Tayvan’ın hava gücünün kademeli olarak genişlemesi bekleniyor. İlk iki uçağın şimdi kabul, personel dönüşüm eğitimi ve operasyonel hazırlık süreçlerinden geçirilmesi planlanıyor.