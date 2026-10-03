  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD'den Avrupa'ya dizel şoku! Trump'ın tehdidi sonrası milyonlarca varil rezerv piyasaya sürülecek ROKETSAN Genel Müdürü İkinci: İHA ve mühimmatında açık ara dünya lideriyiz Mersin’de 336 milyon TL’lik ihale yolsuzluğu dosyası! Vahap Seçer’in “olur”ları mercek altında Fahrettin Altun'dan Vatikan'da şaşırtan imaj! Yeni tarzı gündem oldu Sıcak saatler! Suudi Arabistan saldırıya geçti Yazışmalarda ortaya çıktı! Ertuğrul Doğan, Ferhat Gündoğdu’dan bakın ne istemiş Camiimiz ve Kur’an kursumuz hayırlı olsun: Dava adamı ağabeyimin amel defteri açık kalacak 839 yıl önce Haçlı’dan kurtarılmıştı: Kudüs, yeniden fatihlerini bekliyor Konya’da dev yatırım! Başkan Altay 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu Belediye Başkanı Candaroğlu’ndan dua ve teşekkür: Hem İslam alemine hem beldemize hayırlı olsun
Gündem Sonunda oldu! ABD’den Tayvan’a F-16 teslimatı
Gündem

Sonunda oldu! ABD’den Tayvan’a F-16 teslimatı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Sonunda oldu! ABD’den Tayvan’a F-16 teslimatı

Çin ile Tayvan arasındaki gerilimin sürdüğü dönemde Washington’dan Taipei’ye dikkat çeken bir askeri sevkiyat gerçekleşti. Tayvan’ın 2019 yılında ABD’den sipariş ettiği yeni üretim F-16V Block 70 savaş uçaklarının ilk ikisi, yıllarca süren gecikmenin ardından adaya ulaştı.

Tayvan’ın uzun süredir beklediği F-16V Block 70 savaş uçaklarında ilk teslimat gerçekleşti. ABD’den yola çıkan iki savaş uçağı, 2 Ekim’de Tayvan’ın doğusundaki Taitung bölgesinde bulunan Chihhang Hava Üssü’ne indi. Uçakların kuyruk numaralarının 6727 ve 6728 olduğu açıklandı.

HAWAII’DE YAKLAŞIK 1,5 AY BEKLEDİLER

İki F-16V, 17 Ağustos’ta ABD’den ayrılarak Hawaii’ye ulaşmış ancak burada yaklaşık bir buçuk ay kalmıştı. Ardından Guam üzerinden Tayvan’a hareket eden uçaklar, Pasifik geçişinin tamamlanmasıyla Chihhang Hava Üssü’ne ulaştı. Tayvan kaynakları, uçakların başlangıçta ağustos sonunda teslim edilmesinin beklendiğini ancak programın geciktiğini bildirdi.

SİPARİŞ 2019’DA VERİLMİŞTİ

ABD, 2019 yılında Tayvan’a yaklaşık 8 milyar dolar değerinde 66 adet yeni üretim F-16V Block 70 savaş uçağı satışını onaylamıştı. Teslimatların daha önce başlaması planlanırken teknik ve üretim kaynaklı sorunlar nedeniyle takvimde önemli gecikmeler yaşandı. Tayvan Hava Kuvvetleri, kalan uçakların büyük bölümünün ABD’de üretim ve teslimat süreçlerinde bulunduğunu açıkladı.

Bu noktada ilk metindeki “65 uçak satın alındı” bilgisi yerine 66 uçak demek daha doğru. CNA ve Reuters, siparişin toplamını 66 olarak veriyor.

LAI: HAVA SAVUNMASI İÇİN ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Tayvan lideri Lai Ching-te, ilk uçakların ulaşmasını hava savunma kapasitesinin güçlendirilmesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirdi. Lai, savunma yatırımlarının Tayvan Boğazı’nda caydırıcılığı artırmayı amaçladığını belirtti. Tayvan Savunma Bakanı Wellington Koo ise yıl sonuna kadar daha fazla F-16V’nin teslim edilmesinin beklendiğini açıkladı.

PEKİN ABD’NİN SİLAH SATIŞLARINA KARŞI

Teslimat, Çin ile Tayvan arasındaki egemenlik anlaşmazlığının devam ettiği bir dönemde gerçekleşti. Pekin yönetimi Tayvan’ı Çin topraklarının parçası olarak görüyor ve ABD’nin adaya silah satışlarına karşı çıkıyor. Washington ise Tayvan ile resmi diplomatik ilişkiye sahip olmamasına rağmen Tayvan’ın savunma kapasitesini desteklemeyi sürdürüyor.

Yeni F-16V Block 70’lerin hizmete alınmasıyla Tayvan’ın hava gücünün kademeli olarak genişlemesi bekleniyor. İlk iki uçağın şimdi kabul, personel dönüşüm eğitimi ve operasyonel hazırlık süreçlerinden geçirilmesi planlanıyor.

Rus tehdidine karşı işbirliğine gittiler! Finlandiya ve İsveç uçakları birlikte uçtu
Rus tehdidine karşı işbirliğine gittiler! Finlandiya ve İsveç uçakları birlikte uçtu

Dünya

Rus tehdidine karşı işbirliğine gittiler! Finlandiya ve İsveç uçakları birlikte uçtu

Türk F-16'ları Baltık'ta devriye gezdi! Rus savaş uçaklarının tespiti üzerine NATO ülkeleri alarmda!
Türk F-16'ları Baltık'ta devriye gezdi! Rus savaş uçaklarının tespiti üzerine NATO ülkeleri alarmda!

Gündem

Türk F-16'ları Baltık'ta devriye gezdi! Rus savaş uçaklarının tespiti üzerine NATO ülkeleri alarmda!

Çetiner Çetin acil inen uçaktaki ilginç detayı paylaştı! Olayın sebebi Rus ve Ukraynalı pilotun kavgası mı?
Çetiner Çetin acil inen uçaktaki ilginç detayı paylaştı! Olayın sebebi Rus ve Ukraynalı pilotun kavgası mı?

Gündem

Çetiner Çetin acil inen uçaktaki ilginç detayı paylaştı! Olayın sebebi Rus ve Ukraynalı pilotun kavgası mı?

Neler oluyor? Uçak gemisi yola çıktı
Neler oluyor? Uçak gemisi yola çıktı

Dünya

Neler oluyor? Uçak gemisi yola çıktı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23