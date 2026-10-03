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Yaşam İstanbul’un 3 ilçesinde operasyon! Zehir tacirlerine darbe: 5 gözaltı
Yaşam

İstanbul’un 3 ilçesinde operasyon! Zehir tacirlerine darbe: 5 gözaltı

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İstanbul’da Kağıthane, Fatih ve Başakşehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 654 bin 376 sentetik ecza hapı ile 785 kilogram pregabalin maddesi ele geçirildi.

İstanbul’da uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında üç ilçede operasyon düzenlendi.

 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda 30 Eylül’de Kağıthane’de bulunan bir adreste 10 bin 900 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, olayla bağlantılı 3 şüpheli yakalandı. Yapılan çalışmaların devamında 1 Ekim’de Fatih’te bulunan iş yerine yapılan operasyonda çok sayıda boş kapsül,1 adet hassas terazi ele geçirildi. Araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri iş yerinden çıkan malzemelerin Başakşehir’de bir depoya götürüldüğünü tespit etti.

 

Operasyon anları ise kameraya yansıdı

2 Ekim’de depoya da baskın yapan polis ekipleri 785 kilogram Pregabalin maddesi, 643 bin 476 adet sentetik ecza hap ele geçirdi. Burada da 2 kişi gözaltına alındı. Operasyon anları ise kameraya yansıdı.

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