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Gündem Babadan kalma yetim maaşı alanlar dikkat! Sahte boşanma oyununa yargıtay engeli
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Babadan kalma yetim maaşı alanlar dikkat! Sahte boşanma oyununa yargıtay engeli

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Babadan kalma yetim maaşı alanlar dikkat! Sahte boşanma oyununa yargıtay engeli

Babadan kalma yetim aylığını cebine indirmek için kâğıt üzerinde resmi olarak boşanıp aynı çatı altında lüks içinde yaşamaya devam eden hilebazlara yargı kanadından ağır bir darbe geldi. Bursa’da eski kocasıyla fiilen yaşamayı sürdürürken SGK’yı dolandırmaya kalkan ve kesilen maaşını mahkeme yoluyla geri almaya çalışan kadının oyununu Yargıtay bozdu.

Yargıtay, babadan kalma yetim maaşı almak için resmi olarak boşanıp birlikte yaşayan çiftleri ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Yetim maaşı almak için boşananlara yönelik Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) ve yargının yaptırımları sürüyor.

Bursa'da genç bir kadın, 2001 tarihinde eşi Ahmet H.'dan boşanıp 2002 yılında vefat eden kurum sigortalısı babası üzerinden yetim aylığı alıyordu.

SGK'nın eski eşi ile fiilen birlikte yaşadığı gerekçesi ile 26 Ekim 2008 tarihinde aylığını kesmesi ve ödemeleri borç kaydettiğini iddia eden genç kadın, İş Mahkemesi'ne başvurdu.

SENELER SONRA YENİDEN BAŞVURDU

2022 senesinde yeniden SGK'ya başvuran davacı genç kadın, ret cevap alınca İş Mahkemesi’ne müracaat edip, ret işleminin iptali ve SGK’ya yapılan başvuru tarihi itibarıyla ödenmeyen aylıkların yasal faizi ile birlikte davalı kurumdan tahsiline karar verilmesini talep etti.

SGK, davacının boşandığı eşiyle birlikte yaşadığının tespit edildiğini, kurum işleminin doğru olduğunu, davanın yerinde olmadığını belirterek davanın reddi gerektiğini savundu.

MAHKEME AYLIKLARIN ÖDENMESİNE KARAR VERDİ

Mahkeme ise genç kadını haklı bularak davanın kabulüne, davacının babası üzerinden bağlanmasını talep ettiği yetim aylığının 19 Temmuz 2022 olan başvuru tarihinden itibaren ödenmeye devam edilmesine hükmetti.

Başvuru tarihinden itibaren ödenmeyen her ay için ödenmesi gereken tarihten itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte SGK'dan tahsili ile davacıya verilmesine karar verildi.

DOSYA YARGITAY'DA

SGK ise istinaf başvurusunda bulundu ve Bölge Adliye Mahkemesi de

SGK'nın başvurusunun esastan reddine karar verdi. SGK avukatı kararı temyiz edince dava dosyası Yargıtay 10. Hukuk Dairesi gündemine geldi.

Yargıtay, alt mahkemelerin kararını oy birliğiyle bozdu ve kanun metninde boşanmanın amacına dair bir şart koşulmadığını belirtti. Boşanmanın hileli ya da gerçek olup olmadığını araştırmanın mahkemenin görevi olmadığına işaret edilen kararda kesinleşmiş boşanma kararı olan eşlerin, 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren her ne sebeple olursa olsun eylemli olarak birlikte yaşadıklarının tespiti halinde aylıklarının kesildiği hatırlatıldı.

KARAR BOZULDU

Yargıtay, yerel mahkemenin polisin yüzeysel araştırması ve birkaç tanık beyanıyla karar vermesini eksik inceleme olarak kabul edip öncelikle davacı kadının ve eski eşin nüfus adres kayıtları resmi olarak getirilmesini, her iki adreste kimlerin yaşadığı kolluk kuvvetlerinin vasıtasıyla adrese gidilerek tespit edilmesini istedi.

Yüksek mahkeme ayrıca, adreste yaşayanları doğrudan gözlemleyebilmek adına mahalle muhtarı, komşular, kapıcı ve bina yöneticisi gibi bağımsız kişilerin tanık sıfatıyla dinlenmesine hükmetti.

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Yorumlar

Vefat eden eşinden aldıkları maaş kesilmesin diye resmi nikah yapmayanlar!?

2001 tarihinde eşinden boşanıp _2002 yılında vefat eden kurum sigortalısı babası üzerinden yetim aylığı alıyordu.//// babası vefat etmeden boşanmış!!! Burada mevzu dul ve yetim maaşı alan kadınların ayrıldıkları kocalarıyla beraber yaşamalarımı sorun. Zira bir çok kocasından dul maaşı alan kadınlarda maaşlar kesilmesin diye yeni bir evlilik yaptıklarında resmi nikah kıymadan birlikte yaşamaları sorun teşkil etmiyormu?

farkında mısınız

birlikte nikahsız yaşamak yasak değil sadece eski nikahlınla merhaban olmamalı çıkan sonuç bu.
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