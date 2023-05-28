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Dünya ABD’de menenjit salgını alarmı
Dünya

ABD’de menenjit salgını alarmı

Yeniakit Publisher
2023-05-28 08:59:00 -
ABD’de menenjit salgını alarmı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Meksika’daki iki estetik kliniği kaynaklı ve nadir görülen bir fungal (mantar) menenjit salgını riski olduğunu duyurdu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) açıklamasında “CDC, Meksika'da epidural anestezi altında cerrahi prosedürler uygulanan hastalar arasında şüpheli bir fungal menenjit salgınına karşı Meksika Sağlık Bakanlığı ve ABD eyalet ile yerel sağlık departmanları ile işbirliği yapıyor” denildi.

İki estetik ameliyat yapan kliniğin 13 Mayıs’ta kapandığını ifade eden CDC, hastalığa maruz kalma olasılığı taşıyan kişilere ulaşmak için çalıştıklarını belirterek Meksika Sağlık Bakanlığı’nın bu iki klinikte ameliyat olmuş 221 ABD’li hastanın kimlik bilgilerini kendilerine gönderdiğini kaydetti.

CDC, 25 Mayıs’ta Meksika’daki klinikle bağlantılı 2 kişinin hastalıktan dolayı hayatını kaybettiği açıklamıştı. (İLKHA)

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