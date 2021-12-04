ABD'de Mehmet Öz tartışması büyüyor

Amerika'da yaşayan ünlü kalp cerrahı ve televizyon programı sunucusu Mehmet Öz'ün, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın partisi Cumhuriyetçi Parti'den aday olarak Senato'ya girmek için yarışacağını açıklaması ülkede tartışılmaya devam ediyor.

Cumhuriyetçi Parti’den eski siyasi danışman Demokrat Steve Schmidt'in “Çifte vatandaş ABD Senatosu’nda hizmet edemez ve etmemelidir. Öz, Türk vatandaşlığından çıkmadan aday olamaz” sözleriyle Öz'e karşı çıkmasının ardından, bir açıklama da Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nden geldi. Komite sosyal medyadan “Mehmet Öz Pensilvanya'dan senatör seçilirse, ABD Senatosu'nda görev yapan ilk Türk-ABD çifte vatandaşı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk gazisi olacak” ifadelerine yer verdi.

Kurulduğu 1967 yılından bu yana müzik endüstrisine yön veren, politik makaleleriyle de ses getiren Rolling Stone dergisi de Öz’ün adaylığına çok sert tepki gösterdi.

Dergi yayınladığı makalede, Mehmet Öz’ün, hastalarına televizyonda kanıtlanmamış tedaviler önermesini ve bunu yaparken de abartılı ifadeler kullanmasını Trump’ın tavrına benzeterek “Cumhuriyetçiler, şarlatan bir TV doktorunun Senato'da kendilerine katılmak istemesinden heyecanlanmış görünüyor” başlığını kullandı.