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Dünya ABD’de laiklik elden gidiyor, irtica geliyor
Dünya

ABD’de laiklik elden gidiyor, irtica geliyor

Türkiye’de bir kısım çevreler, en ufak bir dinî ritüele bile itiraz edip “Laiklik elden gidiyor” diye çığırtkanlık yaparken, New York Belediye Meclisi’ne seçilen Shanana Hanif adındaki Müslüman kadın, Kur'an’a el basıp yemin ederek göreve başladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 23:16:00 - 2021-12-29 23:19:14
ABD’de laiklik elden gidiyor, irtica geliyor

Münübe Yılmaz

ABD’de, Yargıtay'ın yeni binasının dua ile açılmasını hazmedemeyip ortalığı birbirine katan “yerli malı laikçiler”i kudurtacak bir gelişme yaşandı. Türkiye’de bir kısım çevreler, en ufak bir dinî ritüele bile itiraz edip “Laiklik elden gidiyor” diye çığırtkanlık yaparken, New York Belediye Meclisi’ne seçilen Shanana Hanif adındaki Müslüman kadın, Kur'an’a el basıp yemin ederek göreve başladı. NYC Meclisi'ne seçilen ilk Müslüman kadın olan Hanif, Tâhâ Suresi’nden bir âyetin mealini alıntılayıp “Ey Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimin bağını çöz. (Böylelikle) sözümü iyi anlasınlar” paylaşımı yaptı. Adalet ve merhameti kendisine ilke edineceğini ifade eden Bangladeş asıllı Hanif, seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada, böyle bir göreve gelmesinden dolayı gurur duyduğunu belirtti. 

Başkanlar da İncil’e el basıyor

Bilindiği gibi, ABD’de başkanlar, geleneksel olarak, yemin tören günlerine sabah kilisede dua ederek başlıyor. ABD'nin ilk Başkanı George Washington'ın yemin töreninden bu yana tüm başkanlar İncil'e el basarak koltuğa oturuyor.

 

 

 

 

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