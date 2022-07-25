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Dünya ABD'de kriz tırmanıyor! Amerikalı sürücüler Meksika'ya akın etti
Dünya

ABD'de kriz tırmanıyor! Amerikalı sürücüler Meksika'ya akın etti

Meksika sınırındaki noktadan yakıt alan ABD vatandaşları , ülkelerindeki yüksek fiyat konusunda ABD Başkanı Joe Biden'ı suçladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-25 19:29:00 -
ABD'de kriz tırmanıyor! Amerikalı sürücüler Meksika'ya akın etti

ABD'de yaşayan araç sahiplerinden bazıları, ülkede artan yakıt fiyatlarının ardından çareyi Meksika sınırına yönelmekte buldu.

Meksika'nın Ciudad Juarez şehrindeki benzin satışları, mayıs ayında bir yıl öncesine göre yüzde 52,6 artış gösterdi.

Benzinin çoğu, Meksika'ya en büyük rafine petrol ürünleri satıcısı olan ABD'den ithal ediliyor.

Meksika'da daha ucuz

Haziran ayında ABD'de benzin fiyatları galon başına 5 doları aştı. Fiyatlar, o zamandan beri düşüşte olsa da sınırı geçen sürücüler, Meksika benzininin çok daha ucuz olduğu bir zamanı hatırlamadıklarını dile getirdi.

Juarez'de galon başına 3,11 dolar olan benzinin, Teksas'ın El Paso kentinde 4,03 dolar ve Kaliforniya'nın Fresno şehrinde 5,78 dolar olduğuna dikkat çekildi.

Amerikalılar yakıt almak için sınıra gidiyor

Bloomberg'ün haberinde, "Bazı istasyonlar, müşterileri dolandırmakla ünlü olmasına rağmen insanlar geliyor." denildi.

Deposunu dolduran Teksaslı bir kadın, ailesinin kendisine Juarez'den benzin alması gerektiğini söylediğini dile getirerek, fiyat farkını Biden'ın başarısızlıklarına bağladıklarını anlattı.

Benzin istasyonu işletmecisi: Krizler fırsat zamanıdır

Juarez'deki 79 benzin istasyonunu yöneten Faustino Alonso Maldonado, "Hükümetler değişiyor, savaşlar değişiyor, hastalıklar değişiyor ama bunların hepsi benim kontrolüm dışında. Krizler fırsat zamanıdır." dedi.

Obrador'dan Biden'a: Amerikalı sürücüleri memnuniyetle karşılarım
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede, Amerikalı sürücülerin depolarını Meksika'dan doldurmalarını memnuniyetle karşılayacağını söyledi.

ABD'ye yakıt sağlama önerisi

Obrador'un, Biden'a fiyatlar konusunda yardım etmek için sınır benzin istasyonlarına arzı ikiye katlamayı teklif ettiği, ayrıca Meksika boru hatlarının Kaliforniya, Arizona ve New Mexico'ya yakıt sağlayabileceğini söylediği belirtildi.

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