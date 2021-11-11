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Dünya ABD'de kritik durum! Her 3 aileden 1'inde yaşanıyor
Dünya

ABD'de kritik durum! Her 3 aileden 1'inde yaşanıyor

ABD’de her 3 Amerikalıdan 1'i, uyuşturucu kullanımı nedeniyle ailelerinde sorun yaşandığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 23:50:00 -
ABD'de kritik durum! Her 3 aileden 1'inde yaşanıyor

ABD’de her 3 Amerikalıdan 1'i, uyuşturucu kullanımı nedeniyle ailelerinde sorun yaşandığını bildirdi.

Gallup tarafından 1-19 Ekim'de düzenlenen ve ülke genelinde 823 yetişkinin katıldığı ankette, katılımcıların yüzde 32’si uyuşturucu nedeniyle aile içinde problem çıktığını ifade etti.

Ankette, 1990’larda yapılan benzeri kamuoyu yoklamalarında uyuşturucu kullanımının aile içinde sorun çıktığını belirtenlerin oranının yüzde 18’lerde olduğuna dikkat çekildi.

En önemli artışın özellikle kırsal alanlardaki yüksek gelirli hanelerde yaşandığı belirtilen ankette, fakat uyuşturucu sorununun tüm demografik gruplarda artış gösterdiğinin altı çizildi.

Ankete katılanların yüzde 64’ü ülkedeki uyuşturucu sorununu "aşırı" ve "çok ciddi" olarak niteledi.

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