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Aktüel ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 187 bin 825'e yükseldi
Aktüel

ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 187 bin 825'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-09-01 17:06:26 -
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 187 bin 825'e yükseldi

NEW YORK (AA) - ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 593 artarak 187 bin 825'e çıktı.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 38 bin 151 artışla 6 milyon 213 bin 751'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 593 artarak 187 bin 825'e çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 457 bini, yapılan test sayısı ise 82 milyon 627 bini geçti.

- ABD'yi Brezilya ve Hindistan izliyor

Öte yandan en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 910 bin 901 vakayla Brezilya, 3 milyon 715 bin 931 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 712 bin 351 vakayla Kaliforniya salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunurken, bunu 642 bin 721 vakayla Teksas ve 623 bin 471 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 30 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

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