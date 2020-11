ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 238 bini geçti

NEW YORK (AA) - ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1646 artarak 238 bin 677'ye yükseldi.Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgilere göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 125 bin 254 artışla 9 milyon 696 bin 175'e ulaştı.Yaşamını yitirenlerin sayısının 1646 artarak 238 bin 677'ye ulaştığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 6 milyon 237 bini, toplam test sayısı ise 150 milyonu geçti.Ülkede en çok vaka 977 bin 686 ile Teksas eyaletinde görülürken, bu eyaleti 947 bin 404 vakayla California ve 816 bin 700 vakayla Florida takip ediyor.Ölü sayısında ise New York, 33 bin 710 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.Kovid-19 vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 8 milyon 335 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 567 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.