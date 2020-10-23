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Aktüel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 228 bini geçti
Aktüel

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 228 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-10-23 17:01:51 -
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 228 bini geçti

NEW YORK (AA) - ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 228 bin 423'e çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 82 bin 9 artışla 8 milyon 667 bin 757'ye yükseldi.

Yaşamını yitirenlerin sayısı 1004 artarak 228 bin 423'e ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 5 milyon 656 bini, yapılan test sayısı da 129 milyon 807 bini geçti.

En çok vaka görülen eyaletler sıralamasında, 896 bin 241 vakayla Teksas listenin başında bulunuyor. Bunu 894 bin 607 vakayla California ve 768 bin 91 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısına göre ise New York eyaleti, 33 bin 536 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

Kovid-19 salgınında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 7 milyon 763 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 332 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

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