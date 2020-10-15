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Aktüel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 221 bin 895'e yükseldi
Aktüel

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 221 bin 895'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-10-15 16:59:49 -
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 221 bin 895'e yükseldi

NEW YORK (AA) - ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 221 bin 895'e çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 58 bin 151 artışla 8 milyon 156 bin 124'e çıktı.

Salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 906 artarak 221 bin 895'e ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 5 milyon 280 bini, yapılan test sayısı 121 milyon 594 bini geçti.

Eyaletlere bakıldığında 865 bin 559 vakayla California listenin başında bulunuyor. Bunu 851 bin 400 vakayla Teksas ve 741 bin 632 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti, 33 bin 426 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

Kovid-19 salgınında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 7 milyon 309 bini aşkın vakayla Hindistan ve 5 milyon 141 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

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