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Aktüel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 209 bin 454'e ulaştı
Aktüel

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 209 bin 454'e ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 17:12:33 -
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 209 bin 454'e ulaştı

NEW YORK (AA) - ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 258 artarak 209 bin 454'e çıktı.

ABD, dünya genelinde Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 32 bin 533 artışla 7 milyon 321 bin 465'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 258 artarak 209 bin 454'e yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 560 bini geçerken, yapılan test sayısı 104 milyon 336 bini aştı.

California 810 bin ile ülkede en fazla vakanın görüldüğü eyalet olurken, California'yı Texas, Florida ve New York izliyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 215 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

- ABD'yi Hindistan ve Brezilya izliyor

ABD'yi, en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında 6 milyondan fazla vakayla Hindistan ve 4 milyon 732 binin üzerinde vakayla Brezilya izliyor.

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