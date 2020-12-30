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Ekonomi ABD'de Kovid-19 nakit desteğinin dağıtımı bu gece başlıyor
Ekonomi

ABD'de Kovid-19 nakit desteğinin dağıtımı bu gece başlıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-30 03:23:03 -
ABD'de Kovid-19 nakit desteğinin dağıtımı bu gece başlıyor

WASHINGTON (AA) - ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ekonomik destek paketinde yer alan 600 dolarlık nakit para yardımının dağıtımına ABD yerel saatiyle salı gecesi başlanacağını duyurdu.

Mnuchin, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ödeme dosyasının bakanlıkça ABD Merkez Bankası'na (Fed) gönderildiğini ve doğrudan ödemelerin bu gece hesaplara ulaşmaya başlayabileceğini bildirdi.

Ödemelerin gelecek haftaya kadar devam edeceğini belirten Mnuchin, çeklerin ise çarşamba günü postalanmaya başlayacağını kaydetti.

ABD Hazine Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada da söz konusu ödemelerin Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenenlere kritik bir ekonomik destek sağlayacağı vurgulandı.

Açıklamada, 2019'da yıllık geliri 75 bin dolar ve altında olan bireylere 600 dolar, evli çiftlere 1200 dolar ve hak sahibi her çocuğa 600 dolar ödeme yapılacağı kaydedildi.

Belirlenen tutarın üzerinde geliri olanlara daha az ödeme yapılacağı ifade edilen açıklamada, ödemelerin şartları karşılayan kişilere herhangi bir işlem yapılmaksızın otomatik olarak dağıtılacağı aktarıldı.

Açıklamada, nakit desteğinin artırılması halinde ek ödemenin en kısa sürede tamamlanacağı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 salgınına yönelik ekonomik destek paketinde yer alan 600 dolarlık nakit desteğine daha önce tepki göstermiş ve 2 bin dolara çıkarılmasını istemişti.

Nakit desteğinin 2 bin dolara çıkarılmasına ilişkin tasarı 28 Aralık'ta ABD Temsilciler Meclisi'nde onaylanarak ABD Senatosu'na sunulmuştu.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell ise Demokratlar'ın oylarıyla Temsilciler Meclisinden geçen tasarıyı bloke etmişti.

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